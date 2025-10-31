바이오에프티, 혁신적인 ‘Hyalsome®’ 기술 국내 특허 등록

AD

혁신적인 기술력으로 K-뷰티 시장의 역동성을 이끌고 있는 바이오에프티가 유효성분 담지가 가능한 히알루론산 마이크로입자의 제조 방법 및 이를 함유하는 화장료 조성물 기술에 대한 국내 특허 등록을 지난 9월 24일 완료했다고 밝혔다. 이번에 등록된 특허 기술명은 'Hyalsome®'(히알좀)으로, 향후 K-뷰티 시장에 새로운 지평을 열 것으로 기대를 모으고 있다.

바이오에프티는 원료 공급은 물론 브랜드사만의 독자 원료 개발과 제품에 맞춘 제형 개발 역량까지 겸비한 독보적인 기업이다. 고객사의 니즈에 맞춰 화장품의 핵심 원료부터 최종 제형에 이르는 전 과정을 함께하며 신뢰할 수 있는 파트너로 자리매김했다. 설립 1년이라는 짧은 기간에도 불구하고 폭발적인 성장세를 기록하고 있는 바이오에프티는 이번 특허 등록을 통해 다시 한번 기술 혁신 선도 기업으로서의 입지를 공고히 했다.

이번에 개발된 Hyalsome® 기술은 히알루론산 내부에 다양한 유효성분(PDRN, 펩타이드, 비타민, 식물성 활성물질 등)을 안정적으로 담지할 수 있는 차세대 플랫폼 기술이다. 특히, 기존의 유효성분 전달체와는 달리 히알루론산의 구조적 특성을 활용한 각진 형태의 마이크로입자로 설계되어 눈길을 끈다.

이 각진 구조는 피부 세포막의 변형을 유도하여 엔도사이토시스(세포 내 흡수)의 효율을 높여, 유효성분의 피부 흡수율을 획기적으로 증대시키는 것이 핵심이다. 또한, 피부 내에서 히알루론산이 자연스럽게 해리되며 본연의 효능까지 발현하는 '더블 이펙트'를 기대할 수 있다.

기존 유효성분 전달 기술은 인지질(Phospholipid)로 성분을 감싸는 리포좀 형태가 주를 이루었으나, 이는 인지질막의 불안정성으로 인해 장기 보관 시 성분 누출 및 산화, 온도와 pH 변화에 취약하다는 한계가 있었다. 하지만 바이오에프티의 Hyalsome®은 히알루론산 고분자 네트워크 구조를 통해 높은 안정성을 자랑하며, 기존 리포좀의 단점을 극복했다. 이 기술은 나노에서 마이크로사이즈까지 분포 가능하며, 평균 약 600nm 입자 사이즈를 갖춰 다양한 유효성분을 효과적으로 전달할 수 있다.

Hyalsome®은 히알루론산이 인체 진피 및 세포외기질의 주요 구성성분인 만큼, 우수한 생체적합성과 생분해성을 지닌 천연 고분자 기반으로 하여 피부 자극이나 독성 우려가 없다는 장점이 있다. 이는 고농도 제형에서도 피부에 부담 없이 효능을 발휘할 수 있게 한다. 뿐만 아니라, 히알루론산 그 자체가 보습, 탄력, 재생 촉진 등의 피부 효능을 가지고 있어, 담지된 유효성분과 함께 이중 시너지 효과를 제공한다. 즉, 유효성분이 피부에 점진적으로 전달되는 동안, 히알루론산이 수분 유지막을 형성하여 흡수율을 높이고 피부 장벽 회복과 탄력 개선까지 동반하는 혁신적인 솔루션이다.

바이오에프티 관계자는 "이번 특허는 당사의 끊임없는 연구와 노력이 일궈낸 소중한 결실이며, 앞으로도 변함없이 고객사의 경쟁력 강화를 위한 맞춤형 원료 개발에 매진하고, 시장의 트렌드와 고객의 니즈를 파악하여 차별화된 K-뷰티 산업 발전에 기여해 나갈 것입니다"라고 포부를 밝혔다.





바이오에프티는 이번 Hyalsome® 기술을 통해 차세대 화장품 원료 시장을 선도하고, K-뷰티의 경쟁력을 한층 더 끌어올리는 데 기여할 것으로 전망된다.





