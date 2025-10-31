韓 핵잠 도입에 불편한 中…"李, 한중 갈등 관리 노력해야"[경주APEC]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

中 "한미, 핵 비확산 의무 이행 희망" 견제

정상회담 앞두고 수위 조절했으나 속내 불편

전문가 "李 방중 근거 마련…갈등 관리해야"

이재명 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령과의 한미 정상회담에서 핵잠수함 도입에 합의한 가운데, 중국이 '핵(核) 비확산 의무를 이행하라'는 원칙적 입장을 냈다. 한중 정상회담을 앞두고 수위 조절에 나서면서도 핵잠 도입에 불편한 속내를 드러내는 모습이다.

이재명 대통령이 31일 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석한 시진핑 중국 국가주석을 맞이하고 있다. 연합뉴스

궈자쿤(郭嘉昆) 중국 외교부 대변인은 30일 정례 기자회견에서 한국의 핵잠 도입과 관련한 질문에 "중국은 한미가 핵 비확산 의무를 성실히 이행하고 지역의 평화와 안정을 촉진하는 일을 하길 희망한다"고 논평했다.

궈 대변인의 이날 논평은 한반도 핵 문제와 관련해 ▲핵 비확산 의무 이행 ▲역내 평화·안정 촉진 등 원칙론을 언급하는 수준이었다. 시진핑 중국 국가 주석이 2025 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 방한, 다음 달 1일 한중 정상회담을 진행할 예정인 만큼 수위 조절에 나선 것으로 풀이된다.

다만 미국의 대 중국 견제가 심화하고 있는 상황인 만큼 속내는 불편한 모습이다. 이 대통령 역시 지난 29일 트럼프 대통령에게 "우리가 재래식 무기를 탑재한 잠수함을 여러 척 건조해 한반도 동·서해에서 해역방어 활동을 하면 미군의 부담이 상당히 줄어들 것"이라고 밝혔다.

중국은 2023년 호주가 오커스(AUKUS) 정상회담을 통해 자국 견제를 위한 핵잠 도입을 공식화하자 "심각한 핵확산 위험을 초래하며 핵확산금지조약(NPT)의 목표와 목적을 위반하는 것"이라면서 강경하게 반발한 바 있다. 일본도 이번 한미 정상회담 결과를 계기로 핵잠 도입을 더욱 서두를 가능성이 높다.





김흥규 아주대 정치외교학과 교수 겸 미중정책연구소장은 "중국이 '이에는 이, 눈에는 눈' 입장을 명백하게 한 상황에서 우리나라가 미국이 주도하는 대중국 억제 프레임에 더 접근했기 때문에 주변 정세가 불안정해질 가능성이 크다"며 "다만 다행히 시진핑 주석 방한으로 이재명 대통령 방중 근거가 마련된 만큼 앞으로 갈등을 관리하려는 노력을 할 필요가 있다"고 말했다.





경주=유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

경주=문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr

