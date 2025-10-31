‘계엄 해제 의결 방해 의혹’ 추경호 밤샘조사 뒤 귀가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내란특검 "수사팀이 준비한 질문 모두 소화"

황교안 전 총리 2차 압수수색 실패… "문 안 열어줘"

추경호 전 국민의힘 원내대표가 30일 서울 서초구 내란특검 사무실로 출석하고 있다.

'계엄 해제 의결 방해 의혹'과 관련해 내란 특별검사팀에 소환됐던 추경호 전 국민의힘 원내대표가 밤샘 조사를 받고 31일 귀가했다.

박지영 특검보는 이날 브리핑에서 "오늘 조사를 보고 추 의원에 대한 혐의 유무를 판단할 것"이라며 "충분히 입증됐다고 하면 형사소송법에 따른 절차가 진행될 것으로 보인다"고 밝혔다.

이어 "수사팀에서 본인들이 준비한 질문을 다 소화했기 때문에 최종 결론이 어떻게 날지는 모르겠지만 현 단계에서는 추가 소환계획은 없는 것으로 보인다"고 했다.

추 전 원내대표는 지난해 비상계엄 선포 당시 윤석열 전 대통령 측의 요청을 받고 의원총회 장소를 여러 차례 변경하는 방식으로 다른 의원들의 계엄 해제 표결 참여를 방해했다는 의혹을 받는다. 추 전 원내대표는 계엄 선포 이후 비상 의원총회를 소집하면서 장소를 국회→당사→국회→당사로 세 차례 변경했다.

특검팀은 추 전 원내대표가 계엄 선포 직후 윤 전 대통령 등과 통화한 내역도 확보해 수사 중이다. 당시 자택에서 국회로 이동 중이던 추 전 원내대표는 홍철호 전 정무수석과 한덕수 전 국무총리에게 차례로 전화를 걸어 통화했고, 이후 윤 전 대통령과도 통화한 것으로 파악됐다.

하지만 추 전 원내대표 측은 계엄을 사전에 인지하지 못했고 윤 전 대통령과 표결 방해를 논의하지도 않았다고 주장하고 있다.

특검팀은 전날 오전 10시 내란중요임무종사, 직권남용 권리행사방해 혐의 피의자 신분으로 추 의원을 소환해 조사했다. 조사는 식사와 휴식 시간을 포함해 오후 9시 25분쯤 종료됐다. 이후 오후 10시 10분부터 조서 열람을 시작해 약 10시간 30분 뒤인 이날 오전 9시 6분쯤 조사실에서 나왔다.

박 특검보는 "(추 의원이) 조서 열람을 아주 상세히 했고 본인이 추가 진술하고 싶은 부분은 자필로 상당 부분 기재했다"며 "조서 분량은 표지를 포함해 171쪽, 이외에 본인이 직접 자필로 3장 정도 썼다"고 설명했다.

추 의원은 이날 조사를 마치고 나와 취재진을 만난 자리에서 "계엄 당일 있었던 사실관계에 대해 소상히 설명해 드렸다"며 "이제 정권은 정치 탄압, 정치 보복을 중단하고 민생을 챙기시길 당부드린다"고 말했다.

한편 특검팀은 이날 오전 8시 내란 선전·선동 혐의를 받는 황교안 전 국무총리에 대한 2차 압수수색 영장 집행에 나섰으나 40분 만에 철수했다. 황 전 총리에 대한 압수수색 영장 집행 기간이 이날 만료돼 2차 집행에 나섰다. 특검팀은 다시 압수수색영장을 청구한다는 방침이다.





박 특검보는 "(황 전 총리가) 문을 열어주지 않고 집행을 거부해서 오전 8시 40분경 철수했다"며 "(황 전 총리는) 변호인을 선임하지 않고 (특검 측이) 전화를 걸면 끊어버리는 상황이어서 저희가 여러 가지 현장 상황을 고려해서 철수했다"고 말했다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr

