“아이들에게 밝고 안전한 공간 선물”… 부산도시공사, 향기어린이집 개보수 완료

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 지난 30일 부산진구 소재 향기어린이집에서 사회복지법인 따뜻한동행과 함께 추진한 'BMC 드림하우스 개보수 사업' 완공식을 열었다.

부산도시공사 부산진구 소재 향기어린이집에서 사회복지법인 따뜻한동행과 함께 추진한 'BMC 드림하우스 개보수 사업' 완공식을 열고 기념촬영하고 있다. BMC 제공

이 사업은 장애아동전문 복지시설의 노후 환경을 개선해 아이들에게 보다 안전하고 쾌적한 교육공간을 제공하기 위한 취지로 진행됐다.

이날 완공식에는 우미옥 부산도시공사 기획경영본부장을 비롯해 따뜻한동행 관계자, 향기어린이집 원장과 교직원 등이 참석해 새롭게 단장된 시설을 둘러보고 완공을 축하했다.

공사와 따뜻한동행은 교육실 내 노후 조명을 전면 LED등으로 교체해 에너지 효율을 높이고, 옥상에는 아이들이 마음껏 뛰어놀 수 있는 놀이공간을 새롭게 조성했다.

우미옥 본부장은 "이번 개보수사업이 아이들에게는 밝고 따뜻한 배움의 공간이 되고, 교사들에게는 더 나은 교육환경을 만드는 힘이 되길 바란다"고 말했다.





신창호 사장은 "이번 사업이 아이들과 교사, 지역사회에 작은 행복이 되길 바라며, 부산도시공사는 포용과 나눔의 가치를 확산시킬 수 있는 사회공헌활동을 꾸준히 이어가겠다"고 강조했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

