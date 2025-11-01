'효성해링턴 플레이스 여수' 10월 31일 모델하우스 오픈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

- 학부모가 원하는 입지 ‘학세권’ 공품아까지 갖췄다면 교육 가치가 더욱 높아져

- 11월 10일(월) 특공, 11일(화) 1순위, 12일(수) 2순위 청약 접수

효성해링턴 플레이스 여수 투시도

AD

최근 부동산 시장에서는 우수한 자녀 교육환경과 편리한 생활인프라를 모두 누릴 수 있는 입지가 주목을 받고 있다. 3040세대가 부동산 주도층으로 자리하면서, 안전과 쾌적함을 누릴 수 있는 자녀 키우기 좋은 입지가 각광을 받고 있다.

실제로 3040세대의 아파트 매입 비중이 높아지고 있는 분위기다. 한국부동산원의 매입자연령대별아파트 거래량을 살펴보면, 지난해 1~8월 3040세대 아파트 매매 거래량은 18만 28건으로 전체의 53.1%를 차지했지만, 올해 같은 기간에는 19만 5456건으로 53.4%로 상승했다. 이는 실수요 중심의 시장 재편 흐름과 맞물리며, 교육과 생활 환경을 모두 갖춘 입지에 대한 3040세대의 관심이 더욱 확대되고 있음을 알 수 있다.

업계 관계자는 "자녀 교육 여건이 뛰어난 단지는 입지적 희소성이 높아질 수밖에 없고, 그만큼 실수요자들의 관심도 집중된다"며 "여기에 녹지공간이 함께 조성돼 있다면, 주거지로서의 쾌적성은 물론 여가 생활과 일상 편의성까지 동시에 충족할 수 있어 미래가치도 높아질 수 있다"고 설명했다.

이런 가운데, 자녀 교육환경은 물론 편리한 생활인프라와 우수한 교통환경, 풍부한 녹지공간까지 갖춘 '효성해링턴 플레이스 여수'가 오는 31일(금) 모델하우스를 열고 본격적인 분양에 나서 이목이 집중되고 있다.

여수시 학동 일원에 들어설 해당 단지는 지하 5층에서 지상 39층까지, 총 278가구 규모로 구성된다. 단지 앞에는 학동 거북선공원이 있으며 39층 높이로 들어서 서 여수에서 가장 높은 오션뷰를 누릴 수 있다.

분양 일정은 11월 10일(월) 특별공급을 시작으로, 11일(화) 1순위, 12일(수) 2순위 청약 접수가 진행된다. 당첨자 발표는 11월 18일(화)이며, 21일(금)부터 25일(화)까지 서류접수가 이뤄진다. 이후 12월 1일(월)부터 3일(수)까지 3일간 정당계약을 진행한다.

'효성해링턴 플레이스 여수'는 교육, 생활, 교통, 문화 인프라를 모두 갖춘 입지에 들어서 우수한 정주 여건을 자랑한다. 단지 바로 인근에 쌍봉초등학교가 위치해 자녀의 안전한 도보 통학이 가능하며, 여선중·여천중·여천고 등 중·고교는 물론 시립쌍봉도서관도 인접하다.

생활 인프라 역시 뛰어나다. 단지 인근에 하나로마트, 여천제일시장, 롯데마트 등이 있어 쇼핑이 편리하고, 여수시청과 법원 등 주요 행정기관도 가까워 일상생활의 편의성을 우수하다.

우수한 교통환경도 장점이다. 전라선 고속철도 KTX 여천역을 이용할 수 있어 다른 지역으로 이동이 편리하고, 시청로, 망마로, 도원로 등이 가까워 접근성이 우수하다.

다양한 개발 호재로 지역 미래가치도 더욱 높아질 전망이다. 2026년 개최 예정인 세계 섬박람회, 경도 해양관광단지 조성 등 굵직한 개발 프로젝트가 예정돼 있어 지역 가치가 한층 더 끌어올릴 전망이다.

문화·여가 인프라도 풍부하다. 단지 바로 앞에 조성된 거북선공원을 비롯해 안산공원, 용기공원, 이순신공원, 망마산 등 도심 녹지공간이 풍부해 쾌적한 주거환경을 누릴 수 있다. 이어 흥국실내체육관 등 스포츠 시설도 가까워 여가활동을 즐길 수 있다.

분양 관계자는 "효성해링턴 플레이스 여수는 우수한 교육환경과 쾌적한 공원을 품은 한정적인 입지 특성으로 지역 일대를 대표하는 랜드마크 단지로 잡을 수 있을 것으로 보인다"며 "상품성과 미래가치가 높기 때문에, 분양 시장에서도 큰 인기를 얻을 것으로 예상된다"고 설명했다.





AD

한편, '효성해링턴 플레이스 여수'의 모델하우스는 전라남도 여수시 웅천동에 위치한다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>