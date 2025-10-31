나로우주센터, 민간에 문 연다…우주 발사장 본격 개방

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

항우연, '민간기업 사용 절차 안내서' 발표…민간 발사체 산업 성장 발판 마련

국내 민간 우주 기업들이 직접 나로우주센터를 활용해 발사체를 시험·발사할 수 있는 길이 열렸다.

한국항공우주연구원은 31일, 민간기업의 발사체 개발과 발사 활동을 지원하기 위한 '민간기업 나로우주센터 사용 절차 안내서'를 공식 발표했다.

민간 발사장 구축 이전에도 활용 가능한 나로우주센터 접안시설 전경. 항우연 제공

이번 안내서는 국내 우주개발의 핵심 거점인 나로우주센터의 시설과 장비, 서비스를 민간에 합리적이고 투명하게 개방하기 위한 지침서다. 항우연은 민간기업의 다양한 의견을 반영해, 기업들이 안전하고 예측 가능한 환경에서 발사 캠페인을 수행할 수 있도록 절차를 체계화했다.

안내서에는 민간기업이 활용할 수 있는 주요 시설·장비·서비스 항목이 구체적으로 제시됐다. 특히 2027년 완공 예정인 민간 전용 발사장 이전에도, 나로우주센터 내 접안시설이나 유휴 부지를 임시 발사 캠페인 부지로 활용할 수 있도록 허용했다.

민간기업이 나로우주센터를 이용하기 위해서는 총 4단계 절차를 거친다. 먼저 우주센터와 사전 협의를 통해 기술적 정합성과 발사 가능성을 검토하고, 이후 기술안전 심사와 허가 절차를 거쳐 사용 적합 여부를 판단받는다. 승인받은 기업은 사용료 납부와 보험 가입 등 계약 절차를 마친 뒤 발사 운용에 들어가며, 발사 이후에는 결과 보고와 사후 관리를 통해 전 과정을 마무리한다.

항우연은 "발사 가능성을 미리 검토할 수 있는 사전협의 제도를 신설했으며, 실제 적용 과정에서 민간 의견을 지속적으로 반영해 기준을 고도화할 계획"이라고 밝혔다. 이상철 항우연 원장은 "이번 안내서 마련은 공공이 축적해 온 우주센터 자산을 민간과 공유하는 의미 있는 첫걸음"이라며 "국내 민간 발사체 산업 생태계가 체계적으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





이번에 공개된 '민간기업 나로우주센터 사용 절차 안내서'는 항우연 공식 누리집의 공지사항에서 확인할 수 있다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr

