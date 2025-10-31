주식회사 플레이스, ‘2025 고객 신뢰도 1위 프리미엄 브랜드대상’ 3년 연속 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고객이 신뢰하는 온라인 광고 전문기업으로 자리매김

온라인 광고 전문기업 주식회사 플레이스(회장 김도현)가 글로벌 경제지 포브스코리아와 중앙일보가 공동 주최한 '2025 고객 신뢰도 1위 프리미엄 브랜드대상'에서 온라인 광고 서비스 부문 대상을 3년 연속 수상했다.

이번 수상은 급변하는 디지털 광고 시장 속에서도 '고객이 신뢰할 수 있는 광고 서비스'라는 경영철학을 꾸준히 실천해온 결과로 평가된다.

주식회사 플레이스는 네이버 플레이스 및 스마트스토어 마케팅을 중심으로 데이터 기반의 맞춤형 광고 솔루션을 제공하며, 고객의 실질적 매출 증대를 목표로 한다.

특히 투명한 운영 체계와 정확한 광고 효율 분석을 통해 고객 재계약률 87% 이상을 유지하고 있으며, 이는 광고주가 플레이스의 전문성과 신뢰도를 직접 체감하고 있다는 방증으로 꼽힌다.

이러한 투명한 성과 관리와 진정성 있는 고객 응대가 신뢰받는 브랜드로 성장한 핵심 요인으로 평가받았다.

㈜플레이스 김도현 회장은 "광고의 본질은 고객의 성장을 돕는 일이며, 진정성 있는 결과가 신뢰를 만든다"며 "앞으로도 고객 신뢰를 기업의 가장 큰 자산으로 삼고, 정직하고 투명한 광고 서비스를 통해 고객과의 신뢰를 더욱 공고히 하겠다"고 밝혔다.

한편, '고객 신뢰도 1위 프리미엄브랜드대상'은 브랜드 인지도, 소비자 만족도, 서비스 품질, 신뢰도 등 다양한 항목을 종합 평가해 각 산업군에서 가장 신뢰받는 브랜드를 선정하는 시상식이다.





주식회사 플레이스는 2023년, 2024년에 이어 올해까지 3년 연속 수상하며, 고객의 신뢰를 기반으로 한 지속 가능한 성장의 결과이자, 업계 내 프리미엄 브랜드로서의 위상을 다시 한 번 입증했다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

