대우건설 3Q 영업익 전년비 9.1% 감소…"수주·리스크 관리 집중"

3분기 매출 1조9906억원·영업익 566억원

전년 동기 대비 각각 21.9%·9.1% 감소



대우건설의 올해 3분기 실적이 업황 악화로. 시장 예상치를 하회했다.

대우건설은 올 3분기 매출 1조9906억원, 영업이익 566억원을 기록했다고 31일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 21.9%, 영업이익은 9.1% 감소한 수치다. 영업이익은 증권가 전망치(993억원)보다 약 43% 밑돌았다.

3분기 사업부문별 매출을 보면 ▲주택건축사업부문 1조3220억원 ▲토목사업부문 4089억원 ▲플랜트사업부문 2195억원 ▲기타연결종속부문 402억원으로 나타났다.

3분기 누계 매출액은 6조3406억원으로 전년 동기(7조8566억원) 대비 19.3% 줄었고, 영업이익은 2901억원으로 전년(2819억원) 대비 2.9% 늘었다.

대우건설 관계자는 "진행 현장 수 감소 영향으로 매출은 줄었다"면서도 "내실 경영 성과로 누계 기준 전년 대비 영업이익이 증가하고 영업이익률도 1.0%포인트 증가한 4.6%를 기록했다"고 설명했다.

대우건설 서울 을지로 사옥. 대우건설

3분기 신규 수주 누계액은 11조1556억원으로 전년 동기(7조3722억원) 대비 51.3% 증가했다. 3분기에 부산 서면써밋더뉴(1조5162억원), 수원 망포역세권 복합개발(7826억원), 의정부 탑석푸르지오파크7(6421억원) 등 수익성 우수한 자체 사업들이 실적을 견인하며 연간 수주목표인 14조 2000억원의 78.6%를 달성했다.

3분기 말 기준 수주잔고는 48조8038억원으로 이는 연간 매출액 대비 약 4.6년 치 일감에 해당한다. 지난해 말 기준 수주잔고(44조4401억원)와 비교하면 9.8% 증가한 것으로 수주는 지속 증가세를 보이고 있다.

건설시장 불황에도 대우건설은 지속 성장을 위한 내실 경영과 해외시장 확대 전략을 이어갈 계획이다.





대우건설 관계자는 "매출과 수주실적은 연초 계획 대비 양호한 수준"이라며 "남은 기간 양질의 수주와 리스크 관리에 역량을 집중해 올해 목표를 달성하도록 최선을 다하겠다"고 했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr

