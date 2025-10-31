9월 설비투자 12.7%↑…7개월 만에 최대폭 증가(종합)

반도체 장비·선박 투자 급증

전산업생산 1.0%↑, 건설기성 11.4%↑

소매판매, 의복·승용차 부진 0.1%↓

반도체 제조장비와 선박, 항공기 투자 급증으로 설비투자가 7개월 만에 최대 폭으로 증가했다. 서비스업과 건설업이 동반 상승하며 전산업 생산 역시 회복세를 보였다. 다만 민생회복소비쿠폰 지급에도 불구하고 9월 소매판매는 두 달 연속 감소했다.

국가데이터처가 31일 발표한 '9월 산업활동동향'에 따르면, 설비투자는 전월 대비 12.7% 증가하며 지난 2월(21.3%) 이후 7개월 만에 최대 증가폭을 기록했다. 기계류 투자가 9.9%, 운송장비 투자가 19.5% 늘었다. 특히 기계류 중 반도체 제조용 장비 투자가 28.0% 급증했다. 운송장비 중에서는 선박·항공기 등 기타 운송장비가 111.8% 늘었다. 이두원 국가데이터처 경제동향통계심의관은 "반도체 경기 회복세와 글로벌 운송 수요 증가가 맞물린 결과"라며 "반도체 제조장비 납품과 선박·항공기 수입 등 운송장비 투자가 동시에 늘어난 영향"이라고 분석했다.

건설기성 역시 전월 대비 11.4% 증가해 지난해 1월(21.8%) 이후 20개월 만의 최대 상승 폭을 기록했다. 건축기성 14.8%, 토목 2.9% 증가했으며 용도별로는 비주거용 건축이 26.6%, 주거용이 8.1% 각각 늘었다. 반도체 관련 공사 현장 실적 증가가 건축기성 확대의 주요인으로 지목됐다. 이 심의관은 "삼성, SK 등 주요 반도체 공장 공사 진척이 큰 영향을 미쳤다"고 말했다.

전산업생산은 전월 대비 1.0% 증가했다. 광공업(-1.2%)이 자동차·기계장비 생산 감소로 주춤했지만, 서비스업(1.8%)과 건설업(11.4%)이 늘었다. 주요 품목별로는 자동차(-18.3%), 기계장비(-6.9%)가 감소했다. 자동차 생산은 2020년 5월(-23.1%) 이후 5년 4개월 만에 최대 폭으로 줄었다. 소형승용차, 대형승용차 등 완성차 생산이 감소한 영향으로 풀이된다. 기계장비 역시 지난 1월(-8.6%) 이후 8개월 만의 최대 감소다. 다만 반도체(19.6%), 의약품(11.0%) 등은 증가했다. 이 심의관은 "전년 동월 대비로 보면 자동차와 반도체 모두 생산 흐름은 양호하며, 기저효과에 따른 단기 조정 수준"이라고 분석했다.

같은 기간 서비스업 생산은 1.8% 늘었는데 이는 2023년 2월(1.8%) 이후 2년 7개월 만의 최대 증가 폭이다. 업종별로는 도소매(5.8%), 금융·보험(2.3%)이 상승세를 주도했다. 도소매업 내에서는 도매업 8.2%, 소매업이 2.5% 늘었다. 도매업은 통신기기 신제품 출시, 생활용품 도매 증가 등이 영향을 미쳤다. 소매업은 추석 행사, 으뜸효율 가전 환급, 소비쿠폰 지급 효과 등이 반영된 결과다.

9월 소매판매는 전월보다 0.1% 감소했다. 8월(-2.4%)에 이어 두 달 연속 하락이다. 의복 및 신발 등 준내구재(-5.7%)와 승용차(-3.5%) 판매가 줄었으며, 음식료품·연료 소비 부진도 영향을 미쳤다. 통신기기·컴퓨터 등 내구재는 3.9% 늘었다. 업태별로는 대형마트(-10.4%)와 슈퍼마켓(-9.9%)이 감소했으나, 무점포소매(11.6%)와 승용차 및 연료소매점(11.6%)은 증가했다. 민생회복 소비쿠폰 지급과 통신기기 신제품 출시, 주식 거래 대금 증가 등으로 도소매·금융보험업 생산이 늘어난 영향이라는 분석이다.





현재 경기 상황을 보여주는 동행종합지수 순환변동치는 99.4로 전월보다 0.2포인트 상승했다. 향후 경기 흐름을 예고하는 선행지수 순환변동치도 102.1로 0.1포인트 오르며 4개월 연속 상승했다. 기획재정부는 "생산 증가를 제약하던 건설기성이 20개월 만에 최대폭 증가하는 등 향후 경기에 긍정적"이라며 "경기회복 모멘텀이 확산할 수 있도록 정책 노력을 강화하겠다"고 말했다.





