코스피, 4080선 하락 출발…코스닥은 강보합세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

장중 4070선까지 밀려

삼성전자·SK하이닉스 ↓

31일 코스피는 4080선에서 하락 출발한 후 4070선까지 밀리고 있다. 코스닥은 강보합세로 거래를 시작해 장 초반 상승세를 유지하고 있다.

연합뉴스

이날 오전 9시 16분 코스피 지수는 전 거래일 대비 0.39% 내린 4070.94를 나타내고 있다. 지수는 전장보다 0.09% 빠진 4083.35로 출발해 하락 폭을 키우고 있다.

개인과 외국인이 각각 12억원, 987억원을 팔아치우며 지수 하락을 견인하고 있다. 반면 기관이 1105억원을 순매수하며 하단을 지지하고 있다.

다수 종목이 내린다. 보험(1.45%) 건설(-1.02%) 통신(-0.83%) 금속(-0.82%) 전기·전자(-0.80%) 화학(-0.74%) 유통(-0.59%) 의료·정밀기기(-0.44%) 등의 순으로 하락 폭이 크다. 반면 오락·문화(2.62%) IT서비스(2.40%) 운송·창고(1.40%) 증권(1.17%) 제약(0.47%) 등은 오른다.

국내 '반도체 투톱' 삼성전자(-0.38%)와 SK하이닉스(-1.94%)가 동반 하락하고 있다. 전날 미국 반도체 종목 약세 여파로 해석된다. 이밖에 LG에너지솔루션(-1.23%) 두산에너빌리티(-0.11%) HD현대중공업(-0.51%) 등 시가총액 상위 종목들이 내리고 있다. 현대차(5.85%) 한화에어로스페이스(0.40%) 기아(2.32%) 등은 오른다.

같은 시각 코스닥은 전 거래일 대비 0.24% 오른 893.02를 기록 중이다. 지수는 전장보다 0.41% 뛴 894.54로 출발해 소폭 내리고 있다.

개인과 기관이 각각 302억원, 178억원을 사들이며 지수 상승을 주도한다. 반면 외국인은 450억원을 내다 팔고 있다.

업종별로는 IT서비스(0.65%) 출판·매체복제(0.64%) 오락·문화(0.60%) 제약(0.52%) 기계·장비(0.455) 금융(0.31%) 운송장비·부품(0.21%) 등이 상승세를 보인다. 건설(-0.95%) 비금속(-0.88%) 운송·창고(-0.55%) 전기·전자(-0.54%) 화학(-0.49%) 유통(-0.48%) 등은 하락하고 있다.





시총 상위 종목 가운데서는 에코프로비엠(-0.12%) HLB(-1.22%) 파마리서치(-1.29%) 등을 제외하고 알테오젠(0.95%) 에코프로(0.78%) 레인보우로보틱스(8.88%) 펩트론(1.33%) 삼천당제약(2.49%) 에이비엘바이오(3.01%) 리가켐바이오(1.41%) 등이 강세를 보인다.





권현지 기자

