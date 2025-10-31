농협은행, 삼일회계법인·핑거와 중소기업 경영지원 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

ERP플랫폼에 임베디드금융 연계 구축

NH농협은행이 30일 삼일회계법인 및 핑거와 '중소기업의 경영지원 및 금융 접근성 강화를 위한 업무협약'을 체결했다고 31일 밝혔다. 이번 협약은 중소기업이 겪는 회계·세무·자금관리 등의 어려움을 해소하고자 각 사의 전문 역량과 네트워크를 유기적으로 연계해 자문, 금융 등 경영지원서비스를 통합 제공하고자 추진했다.

3사는 본 협약으로 중소기업 및 스타트업을 위한 경영컨설팅 등 통합경영지원 서비스 제공, 삼일회계법인과 핑거가 공동개발한 ERP 플랫폼(스텔라, 파로스)에 농협은행의 임베디드뱅킹 구축, 고객혜택 강화를 위한 공동마케팅 등을 추진한다.

이승호 삼일회계법인 금융부문대표(왼쪽부터), 엄을용 농협은행 기업금융부문 부행장, 안인주 핑거 대표이사가 기념촬영을 하고 있다. 농협은행

농협은행은 기업고객의 종합적 성장을 지원하기 위한 'NH법인·소호 성장동행센터'를 오는 11월 신설하고, 센터에 전문인력을 배치해 경영 및 금융지원 컨설팅을 제공한다. 이번 협약으로 농협은행의 디지털 플랫폼에 삼일회계법인의 비대면 전문가 자문서비스도 함께 제공해 고객혜택이 강화된다.

12월 삼일회계법인과 핑거가 공동개발한 ERP플랫폼에 'NH임베디드플랫폼'을 연계해 고객이 별도의 프로그램 설치 없이 플랫폼에서 계좌조회, 자금이체, 급여이체 등의 주요 금융서비스를 이용할 수 있도록 지원한다.





농협은행 관계자는 "이번 협약은 중소기업들이 직면하는 경영상 애로사항과 금융지원 등을 해결하기 위해 3사가 마음을 모았다"며 "앞으로도 중소기업들이 필요로 하는 기업 밀착형 서비스를 지속적으로 발굴하여 생산적 금융을 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

