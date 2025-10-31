동해시, 무릉별유천지 비수기 단체 이용객 30% 할인 이벤트

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동해시, 20인 이상 단체 방문객…체험시설 등 8종

관광 활성화 위해 11월부터 내년 3월 31일까지

강원도 동해시는 무릉별유천지의 이용 활성화와 지역경제 활력을 높이기 위해 오는 11월 1일부터 2026년 3월 31일까지 4개월간 '비수기 체험시설 이용료 할인 이벤트'를 추진한다고 31일 밝혔다.

'비수기 체험시설 이용료 할인 이벤트' 포스터. 동해시 제공

이번 할인행사는 20인 이상 단체 방문객을 대상으로 체험시설, 수상레저 이용요금을 30% 할인해주는 행사로, 현장 매표소에서 단체 방문 여부를 확인한 후 할인금액이 적용된다.

할인 대상 시설은 ▲체험시설 4종(알파인코스터, 롤러코스터형 집라인, 스카이글라이더, 오프로드 루지)과 ▲수상레저 4종(파티보트(4인승), 문보트(2인승), 오리배(4인승), 페달카약) 등 총 8종으로, 학교·기업·동호회 등 단체 단위 방문객에게 큰 호응이 예상된다.

무릉별유천지는 무릉계곡 인근에 위치한 복합형 관광시설로, 다양한 체험시설과 수상레저 외에도 어린이 놀이터, 네트 체험장, 전망대, 휴게공간 등 가족 단위 방문객이 머물며 휴식하기 좋은 환경을 갖추고 있다.

시는 이번 할인 이벤트를 통해 가을 단풍철과 겨울 관광 비수기에도 방문객 유입을 확대하고, 지역 상권 활성화에 기여할 것으로 기대하고 있다.





김순기 무릉전략과장은 "무릉별유천지는 사계절 누구나 즐길 수 있는 체험형 관광명소"라며 "이번 단체 할인 행사를 통해 더 많은 시민과 관광객이 무릉별유천지를 찾아 즐거운 추억을 만들길 바란다"고 전했다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

