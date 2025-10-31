신한자산운용, SOL 국제금 ETF 총 보수 연 0.05%로 인하

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신한자산운용은 SOL 국제금 ETF 총보수를 기존 연 0.3%에서 연 0.05%로 인하한다고 31일 밝혔다.

SOL 국제금 ETF는 국제 금현물 가격을 직접 추종하는 국내 최초의 상품으로 글로벌 금 시세를 직접 반영해 김치프리미엄 등 국내 수급 요인에 따른 가격 왜곡에서 자유롭다. 선물 계약을 교체할 필요가 없기 때문에, 금선물 ETF에서 발생하는 롤오버 비용이나 원월물의 가격이 근월물보다 높은 콘탱고 구조에 따른 수익률 저하 리스크가 없다. 국제 금 가격을 정직하고 효율적으로 추종할 수 있는 것이 장점이다.

신한자산운용 관계자는 "ETF를 활용한 금 투자에 대한 투자자의 관심이 높아지고 있어 장기 투자 효율성 극대화를 위해 총보수를 대표지수 ETF 수준으로 인하했다"고 말했다. 이어 "금 가격 상승 추세가 이어질 것으로 예상하는 국면에서 연금계좌 등 장기 투자 포트폴리오에 'SOL 국제금 ETF'를 편입한다면 국제 금 시세를 정직하고 효율적으로 추종하는 수단이 될 것"이라고 덧붙였다.

최근 금 가격 변동성이 확대되는 가운데 국내 금 시세가 국제 시세를 10% 이상 웃도는 '김치 프리미엄' 현상도 나타나면서 국제 금 가격을 그대로 반영하는 SOL 국제금 ETF 투자 수요가 증가하고 있다.

지난 9월 말 137억원 수준이던 순자산은 30일 종가기준 832억원으로 한달 만에 6배 이상 증가했다.





올해 4월 상장한 이후 매월 평균 주당 38원을 분배하고 있다. 연환산 기준 배당수익률은 약 4.08%를 기록했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

