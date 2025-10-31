동서식품 '맥심골목', '광고주가 뽑은 올해의 마케터상' 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

맥심골목, 전북 군산서 진행한 브랜드 체험 캠페인

지역과 일상을 잇는 열린 공간, 소비자 공감대 넓혀

동서식품은 브랜드 체험 캠페인 '맥심골목'이 '2025 한국광고주대회'(KAA Awards)에서 '광고주가 뽑은 올해의 마케터상'의 브랜드 부문을 수상했다고 31일 밝혔다.

'광고주가 뽑은 올해의 마케터상'은 한국광고주협회에서 주관하며 혁신적인 아이디어로 브랜드 인지도와 마케팅 효과를 높인 마케터를 선정해 시상하는 상이다. '브랜드'·'마케팅전략'·'마케팅효과' 3개 부문에서 독창성·실행력·시장 기여도 등을 종합적으로 평가해 수상자를 선정한다.

하치수 동서식품 마케팅팀장(오른쪽 두번째)이 30일 열린 2025 한국광고주대회 ‘광고주가 뽑은 올해의 마케터상’ 시상식에서 기념촬영을 하고 있다. 동서식품 제공.

AD

올해 '브랜드부문 마케터상'을 수상한 '맥심골목'은 동서식품이 지난해 10월 전북 군산시 월명동 일대에서 진행한 마케팅 캠페인으로 한 달간 총 12만명이 방문했다.





AD

'맥심골목'은 전북 군산의 구도심 골목을 브랜드 체험 공간으로 조성하고, 일상의 커피 문화를 감성적으로 풀어냈다. 일회성 행사에 그치는 기존 팝업스토어의 한계를 넘어 지역과 일상을 잇는 열린 공간으로 세대 간 공감대를 넓힌 점이 높은 평가를 받았다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>