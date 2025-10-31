'환골탈태' PLUS ETF, 국내·해외 ETF 수익률 나란히 1위

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한화자산운용은 'PLUS K방산'과 'PLUS 글로벌HBM반도체' 상장지수펀드(ETF)가 각각 국내, 해외 주식형 ETF 수익률 1위를 차지했다고 31일 밝혔다.

금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 29일 기준 PLUS K방산 ETF는 연초 이후 수익률 210.27%를 기록했다. 국내 주식형 ETF(레버리지 제외) 중 가장 높다. 같은 기간 PLUS 글로벌HBM반도체 ETF 수익률은 122.41%로 해외 주식형 ETF 중 가장 높다.

PLUS K방산 ETF는 한화자산운용이 운용 중인 ETF 중 가장 먼저 순자산 총액 1조원을 넘은 간판 ETF다. 한화자산운용은 당시 고조된 지정학적 갈등과 안보 불안이라는 시대적 배경 아래 방위산업의 부상을 전망하고, 업계 최초로 방산 ETF를 선보였다. 해외 증시에 상대적으로 소외됐던 국내 증시, 그 중에서도 K방산의 미래 성장성을 포착하고 먼저 대응했다.

PLUS K방산 ETF의 주요 포트폴리오인 한화시스템, 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 현대로템 등 방산 4개사의 올해 상반기 영업이익은 2조2087억원으로 전년동기 대비 194.2% 증가했다. 수주 잔고 100조원을 돌파하는 등 가파른 성장세를 보이고 있다.

전망도 긍정적이다. 미국 중심의 서방세력과 중국 중심의 반서방세력 간의 대결구도가 당분간 계속되면서 방산 수요는 지속될 것으로 보인다. 또 글로벌 방산시장에서 K방산의 점유율이 높아지면서 협상력이 커진 K방산 기업들의 마진이 개선될 것으로 기대된다.

PLUS 글로벌HBM반도체 ETF는 국내외 고대역폭메모리(HBM) 제조 기업 및 관련 소재·부품·장비(소부장)에 투자하는 ETF다.

HBM은 인공지능(AI) 반도체 산업의 필수재다. 최근 많이 늘어난 AI 반도체 수요에 발맞춰 빠르게 성장하고 있다. 글로벌 시장조사기관 트렌드포스에 따르면 HBM 시장 규모는 2025년 140억달러에서 2027년 395억달러로 3배 이상 성장할 전망이다.

서버 D램 수요 증가로 부활한 D램 업황도 호재다. PLUS 글로벌HBM반도체 ETF의 주요 포트폴리오인 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론은 글로벌 D램 매출의 90% 이상을 차지하고 있다.





최영진 한화자산운용 최고마케팅책임자(CMO)는 "PLUS ETF 순자산 총액 7조2366억원으로 지난해 말보다 2배 넘게 늘었다"며 "앞으로도 '세상을 움직이는 힘'에 집중하며, 투자자들의 안정적인 수익에 기여하겠다"고 말했다.

