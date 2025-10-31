SK네트웍스, 미디어렙 '인크로스' 392억에 인수…"사업 다각화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"미래 광고 시장 선도 사업자로 가치"

SK네트웍스는 미디어렙 사업자 '인크로스'를 인수해 사업 포트폴리오를 다각화하고 재무건전성 강화 및 보유 사업과의 시너지 창출에 나선다.

SK네트웍스는 30일 이사회를 열어 SK스퀘어가 보유 중인 인크로스 주식 463만1251주(36.06%)를 392억원에 매수키로 의결하고 주식양수도계약을 체결했다고 31일 밝혔다.

인크로스는 광고 운영 전반을 지원하는 국내 3대 미디어렙사 중 하나로, 디스플레이 광고, 검색광고 등을 비롯한 커머스렙 등 고객이 원하는 다양한 상품을 제공할 수 있다는 강점을 보유한 기업이다.

인공지능(AI) 접목 사업모델을 혁신해오고 있는 SK네트웍스는 AI 및 데이터 관리 역량을 활용해 인크로스의 AI 트랜스포메이션(AX)을 이끌 수 있다는 점에 착안해 이번 지분 인수를 결정했다고 설명했다.

또 SK인텔릭스, SK스피드메이트, 워커힐, 민팃 등 여러 B2C 사업을 보유, 인크로스가 지닌 광고·커머스 역량과 사업 경쟁력이 결합할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

SK네트웍스는 SK스퀘어 등과 남은 절차를 원활히 진행할 예정이며, 인크로스의 안정적인 사업구조 바탕의 현금 창출력을 지속 강화해 재무건전성을 제고하고 국내 광고 시장의 선도사업자로 육성해나갈 계획이다.

SK네트웍스 관계자는 "인크로스 사업경쟁력의 원천인 방대한 소비자 데이터와 SK네트웍스가 보유한 AI 활용역량 및 데이터 관리 기술을 연계해 사업 인수 시너지를 창출하겠다"고 강조했다.





한편 이번 지분거래는 SK스퀘어 포트폴리오 리밸런싱 전략의 일환이기도 하다. SK스퀘어측은 "AI 인프라·반도체 중심으로 포트폴리오를 재편하고 있으며, 인크로스 지분 유동화를 통해 미래 투자재원을 확보할 것"이라고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

