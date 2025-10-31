중진공, 케이뱅크와 정책자금 사전검증 시스템 활용 업무협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

민관 협업 확대

정책자금 비대면 금융 편의성 제고

중소벤처기업진흥공단은 중소기업의 비대면 금융 편의성을 높이기 위해 케이뱅크와 '정책자금 사전검증 시스템' 활용 업무협약(MOU)을 체결했다고 31일 밝혔다.

김일호 중진공 기업금융이사(오른쪽)가 서울 케이뱅크 본사에서 업무협약 체결 이후 기념촬영을 하고 있다. 중진공

중진공은 기술·사업성이 우수한 기업을 발굴해 장기·저리 정책자금을 공급함으로써 혁신성장을 지원하고 있다. 지원 이후에는 정책자금이 목적에 맞게 사용될 수 있도록 대출금 사용 내역을 점검한다. 이와 같은 점검체계의 편의성과 효율성을 높이기 위해, 중진공은 지난해 3월 '정책자금 사전검증 시스템'을 도입했다. 대출금의 사용 용도를 사전에 검증해 정책 목적에 부합할 경우에만 자금을 집행할 수 있도록 한 것이다.

특히 국세청 홈택스의 전자세금계산서 또는 4대 사회보험 정보연계센터의 보험 가입정보 조회가 가능한 경우, 별도 자료 제출 없이 대출금 사용 용도를 실시간으로 증빙 가능해 고객의 편의성과 정책자금 사용의 투명성을 제고했다. 사전검증 시스템 활용 대상 정책자금은 의무적으로 용도 외 사용을 점검받아야 하는 ▲청년전용창업자금 ▲재창업자금 ▲선제적 자율구조개선 프로그램 ▲3억원 초과 운전자금 등이다.

이번 협약은 중진공이 사전검증 시스템을 도입한 이후 인터넷 전문은행과 체결하는 첫 협력 사례다. 케이뱅크의 비대면 디지털 금융 인프라를 활용해 중소기업의 정책자금 접근성과 편의성을 강화한다는 점에서 의미가 있다는 설명이다. 이를 통해 디지털 기반의 정책자금 운영 효율성을 강화할 것으로 기대된다.





김일호 중진공 기업금융이사는 "중진공과 케이뱅크가 협력해 정책자금 사용내역 검증 절차를 고도화하고, 기업의 금융 접근성을 높이는 기반을 마련했다"며 "이번 협약이 중소벤처기업으로부터 신뢰받는 금융 생태계를 조성하는 중요한 전환점이 되길 바란다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

