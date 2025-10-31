대구제대군인지원센터, 제대군인 고용우수기업 인증 현판식 가져

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시큐텍, 고용우수 재인증

국가보훈부 대구지방보훈청 제대군인지원센터(청장 김종술)는 30일 경주시 시큐텍 본사에서 '제대군인 고용우수기업 인증패 전달과 현판식'을 개최했다.

대구제대군인지원센터가 제대군인 고용우수기업 인증 현판식을 갖고 있다. 대구제대군인지원센터 제공

제대군인 고용우수기업 인증제도는 국가보훈부가 매년 제대군인 주간에 맞춰 제대군인 채용에 적극적이고 고용 환경이 우수한 기업·기관을 선정해 인증을 부여하는 제도다. 인증 기업에는 정부 차원의 홍보 지원 등 다양한 혜택이 주어진다.

시큐텍(대표 박범수)은 제대군인의 사회복귀를 적극 지원한 공로를 인정받아 2022년 신규 선정에 이어 올해 재인증을 받았다. 시큐텍은 한국수력원자력의 자회사로, 국가 주요 시설의 방호를 맡은 보안 전문기업이다.

2019년 설립 이후 2021년 대구지방보훈청 제대군인지원센터와 업무협약을 체결한 시큐텍은 현재 100명이 넘는 제대군인이 근무 중이다. 제대군인의 안정적 사회진출을 위해 지속적인 협력과 채용 확대를 이어가고 있다.





김종술 청장은 "이번 재인증은 제대군인 고용 지원에 앞장서 온 시큐텍의 노력을 인정받은 결과"라며 "제대군인들이 사회에서 안정적으로 자리 잡을 수 있도록 기업의 적극적인 참여를 기대한다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

