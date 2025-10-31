[날씨]중부·전라권 '비'…낮 최고기온 17∼22도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미세먼지 농도 '좋음'∼'보통'

금요일인 31일은 밤부터 이튿날 아침까지 중부지방과 전라권을 중심으로 비가 내리겠다.

서울 세종대로사거리에서 시민들이 횡단보도를 건너고 있다. 연합뉴스

AD

기상청에 따르면 예상 강수량은 서울·경기내륙, 강원도 5㎜ 안팎, 인천·경기 서해안 5∼10㎜, 제주도 5∼20㎜, 서해 5도 5∼30㎜ 등이다.

아침 최저기온은 5∼13도, 낮 최고기온은 17∼22도로 예보됐다. 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 10∼20도로 크겠으니 건강 관리에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'∼'보통' 수준이다. 다만 경기 남부·세종은 오전에 일시적으로 '나쁨' 수준일 것으로 예상된다.





AD

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·남해 0.5∼2.0ｍ, 서해 0.5∼1.5ｍ다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>