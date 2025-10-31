원주시, '2025년 아름다운 화장실 공모전' 행안부 장관상 영예

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 원주시는 행정안전부와 (사)한국화장실문화협회가 주관한 '2025년 아름다운 화장실 공모전'에서 은상인 행정안전부 장관상을 수상하는 영예를 안았다.

원강수 원주시장(가운데)과 직원들이 행정안전부와 (사)한국화장실문화협회가 주관한 '2025년 아름다운 화장실 공모전'에서 은상인 행정안전부 장관상을 수상한 후 기념촬영을 하고 있다. 원주시 제공

아름다운 화장실 공모전은 이용자 중심의 쾌적하고 안전한 화장실 문화를 조성하기 위해 전국 지자체, 공공기관, 민간 시설을 대상으로 진행됐다.

원주시는 시설의 위생·안전·디자인·접근성 등 종합적인 항목에서 높은 평가를 받았다.

시는 이번 공모를 위해 시설 상태, 동선, 조명, 안전장치 등을 세밀히 점검한 끝에 소금산 그랜드밸리 통합센터를 최종 대상지로 확정했다. 이후 사진, 도면, 현황자료 등을 체계적으로 정리해 공모 서류를 작성했으며, 2차 실사 방문 시에는 현장 안내와 평가단 대응을 통해 심사 과정을 원활히 지원했다.





원강수 원주시장은 "화장실이 단순한 위생 시설이 아니라 도시의 품격을 보여주는 공간이 되도록 지속적인 관리와 개선을 이어가겠다"라며, "시민이 체감할 수 있는 생활밀착형 행정을 실현하겠다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

