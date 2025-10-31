관악구, 정부혁신 유공 국무총리 표창 '전국 자치구 1위'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지방자치단체 혁신평가 자치구 부문 최고점

기관장 혁신 리더십 등 혁신 역량·성과 인정

서울 관악구(구청장 박준희)가 행정안전부 주관 ‘2024년 지방자치단체 혁신평가’에서 전국 자치구 중 최우수기관으로 선정돼 국무총리 표창을 수상했다.

정부혁신 유공 국무총리 표창을 수상한 관악구(오른쪽 세번째 박준희 관악구청장). 관악구 제공.

2022년부터 3년 연속 우수기관으로 평가받은 관악구는 이번 평가에서 전국 자치구 가운데 최고 점수를 획득하며 혁신 정책의 선도적 역할을 다시 한번 입증했다. 이번 평가는 11개 세부 지표를 중심으로 전국 243개 지방자치단체의 혁신 역량, 성과, 국민 체감도를 종합적으로 심사했다.

관악구는 ‘기관장의 혁신 리더십’, 더불어으뜸관악 혁신·협치위원회 운영, 적극 행정 성과 보상 체계 마련 등 조직 전반에 혁신 문화를 내재화한 점이 높은 평가를 받았다.

또한 현장 중심 소통을 통한 민생문제 해결, 디지털·인공지능 기반 행정 혁신, 청년 친화 정책, 벤처기업 지원을 위한 관악S밸리 조성, 전국 최초 실종아동 실시간 추적 관제시스템 구축, ‘치매안심노리터(老利攄)’ 운영, S특화거리 조성 등 혁신 우수사례도 관악구의 최고점 달성에 기여했다.





박준희 구청장은 “이번 국무총리 표창은 ‘혁신·포용·협치’라는 구정 비전 아래 전 공직자가 함께 만들어낸 결실”이라며 “앞으로도 관악구는 창의적 혁신 노력으로 주민 삶의 질을 높이는 ‘혁신 행정’의 모범 도시로 도약해 나가겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

