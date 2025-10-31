제45회 전국장애인체육대회 부산서 개막…9805명 선수단 참가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

11월5일까지…31개 종목서 선의의 경쟁

문화체육관광부가 후원하고 대한장애인체육회가 주최, 부산광역시·부산광역시교육청·부산시장애인체육회가 공동으로 주관하는 '제45회 전국장애인체육대회(전국장애인체전)'가 31일부터 11월5일까지 부산광역시 일원에서 열린다.

전국장애인체전은 장애인 선수들이 기량을 펼칠 수 있는 국내 최대 무대로 1981년에 처음 열렸다. 2016년부터는 동호인부를 함께 운영해 신인 장애인 선수를 발굴하고 그 저변을 넓혀가고 있다.

AD

이번 대회는 '글로벌 허브 도시 부산에서 하나 되는 대한민국'이라는 구호 아래 전국 17개 시도 선수단 총 9805명(선수 6106명, 임원 및 관계자 3699명)이 참가한다. 선수단은 선수부와 동호인부로 나눠 총 31개 종목에서 선의의 경쟁을 펼친다.

2024 파리패럴림픽에서 눈부신 성과를 거두며 대한민국 장애인체육의 저력을 보여줬던 메달리스트들도 대거 출전할 예정이다. 특히 이번 대회는 내년 9월에 열리는 '2026 아이치-나고야 아시안 패러게임'의 전초전인 만큼 향후 아시안 패러게임에서 활약할 미래 국가대표 선수들도 만나볼 수 있을 것으로 기대된다.

개회식은 31일 부산 아시아드주경기장에서 열리며 KBS N TV에서 생중계된다. 김대현 문체부 제2차관이 개회식에 참석해 대회 개회를 선언한다.





AD

이번 대회의 모든 경기는 누구나 무료로 관람할 수 있으며 대한장애인체육회 인터넷 방송에서도 전 종목을 시청할 수 있다. 종목별 경기 일정과 장소 등 자세한 정보는 공식 누리집에서 확인할 수 있다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>