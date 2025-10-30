박완수 경남지사 "마스가 프로젝트, 경남이 주도해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"마스가 프로젝트는 경남이 주도해야 하며, 조선산업의 중심지로서 이번 기회를 반드시 살려야 한다."

박완수 경남도지사가 29일 한미 정상회담에서 발표한 한미 조선업 협력 패키지(MASGA;Make American Shipbuilding Great Again) 최종 합의와 관련해 이같이 말했다.

박 도지사는 "마스가 프로젝트의 선결 과제였던 한미 관세 협상이 타결됨에 따라 도내 경제에 미칠 파급효과가 클 것으로 예상된다"라며 "관련 실·국은 적극적으로 대응하라"고 지시했다.

이어 "조선, 원자력, 방위, 우주항공 등 경남의 주력산업 전반에서 새로운 기회로 활용하고 필요하다면 마스가 프로젝트 추진을 위한 특별법 제정도 지속해서 건의해 지역경제 활성화 계기를 마련하라"라고 강조했다.

실·국·본부장 회의를 이끄는 박완수 경남도지사. 경남도 제공

산업통상자원부는 이번 마스가 협력에 상선·함정 공동 건조, 노후 조선소 현대화, 장기 선박금융, 친환경·디지털 기술협력 등 1500억 달러 규모의 투자가 포함돼 있다고 설명했다.

그간 경남도는 마스가 프로젝트를 미국의 조선산업 재건 사업으로만 보지 않고 도내 조선산업의 세계 경쟁력 강화의 발판으로 삼기 위해 꾸준히 업계 의견을 수렴했다.

올해 8월 22일에는 '한미 조선산업 협력 실행방안'을 정부에 공식 제안했다.

실행방안에는 ▲한-미 조선산업 협력기반 구축 ▲도내 조선업계 미국 시장 선점 및 생산·품질 경쟁력 강화 ▲양국 조선업 발전을 위한 공동 기술개발 ▲공동 인력양성 등이 담겼다.

지난 9월 18일에는 이 실행방안을 제도적으로 뒷받침하고자 국회를 방문해 '한미 조선산업 협력 지원에 관한 법률' 제정을 공식 건의했다.

법안 주요내용은 ▲양국 간 조선산업 협력 증진을 위한 5년 단위 기본계획 수립 ▲특화구역 지정 및 전용단지 조성 ▲기업 해외 진출 맞춤형 지원 및 금융지원 ▲미래형 선박 분야 공동연구개발센터 설립 ▲인력양성 및 산학연 네트워크 강화 등이다.

30일 오후에는 캐나다 마크 카니 총리가 캐나다 정부에서 추진 중인 한화 60조원 규모 잠수함 사업 CPSP(Canadian Patrol Submarine Project), 캐나다 초계잠수함 프로젝트)의 최종 후보인 한화오션을 방문했다.

경남도는 이번 한미 간 조선업 협력이 도내 조선업계 수주와 투자 기회 확대로 이어질 것이라 기대했다.





또 트럼프 미국 대통령이 이번 회담에서 '한국의 핵 추진 잠수함 건조 승인'을 언급함에 따라, 향후 한국형 차세대 잠수함 건조에도 적용될 가능성이 커질 거라 내다봤다.





