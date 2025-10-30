BNK금융 임추위 "회장 선임·경영승계 절차 공정·투명하게 운영"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

BNK금융지주 임원후보추천위원회는 차기 회장 선임 경영승계 절차와 관련해 "금융감독원의 지배구조 모범관행 가이드에 따라 공정하고 투명하게 운영되고 있다"고 30일 밝혔다.

임추위는 이사회 운영의 독립성을 강화하기 위해 지난해 1월 이사회 사무국을 신설했고 위원도 전원 사외이사로 구성했다.

임추위는 차기 BNK금융지주 회장 후보와 관련해 현직 내부 후보군 외에도 외부 후보 10여명을 추천기관 2곳을 통해 추천·검증·관리 중이라고 전했다.

임추위는 "롱리스트 확정과 숏리스트 압축 과정에 충분한 검증을 위해 여러 차례 평가 절차를 진행할 예정"이라며 "후보자들 모두 사전 상시 후보군으로 추천된 인물로, 일반적인 채용 형식의 외부 공모 방식과 달리 형식적 요건보다 실질적 검증에 초점을 맞추고 있다"고 설명했다.





이어 "금감원의 모범 관행이 핵심 기준"이라며 "지역 금융그룹의 철학을 잘 이해하고 미래를 안정적으로 이끌 최적의 최고경영자(CEO)를 추천할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.





