LS전선, 1600억원 규모 주주배정 유상증자 결정

LS는 자회사 LS전선이 시설자금 등 약 1600억원을 조달하기 위해 주주배정 유상증자를 결정했다고 30일 공시했다.





AD

주당 8만8500원에 신주 178만459주(보통주)가 발행된다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>