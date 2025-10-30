최가빈, 보기 없이 버디만 7개 '신바람'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

S-OIL 챔피언십 1R 1타 차 선두

2022년 데뷔 이후 우승 가뭄

2년 전 KG 레이디스 오픈 4위 최고 성적

4년 차 최가빈이 첫 우승 기회를 잡았다.

30일 제주도 서귀포시 엘리시안 제주(파72·6816야드)에서 열린 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 S-OIL 챔피언십(총상금 10억원) 1라운드에서 보기 없이 버디만 7개를 쓸어 담았다. 7언더파 65타를 작성해 선두로 나섰다. 김수지 2위(6언더파 66타), 이다연과 장수연, 한지원, 문정민, 이지현3 등 5명이 공동 3위(5언더파 67타)에서 추격전을 벌이고 있다.

최가빈은 첫 홀인 10번 홀과 11번 홀(이상 파4) 연속 버디로 기분 좋게 출발한 뒤 14, 17, 18번 홀에서 버디 3개를 보탰다. 후반에는 3번 홀(파3)과 마지막 9번 홀(파4)에서 버디 2개를 추가했다.





최가빈은 2022년 KLPGA 투어에 데뷔했지만 아직 우승이 없다. 2023년 9월 KG 레이디스 오픈 공동 4위가 개인 최고 성적이다. 올해도 29개 대회에 출전해 3차례 톱 10에 이름을 올렸다. 상금랭킹은 43위(2억5375만3199원)다.





