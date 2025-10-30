BNK금융, 올해 3분기 순이익 2942억…전년比 38.3%↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

비이자이익 증가·대손비용 감소 영향

주당 배당금 120원 실시 예정

BNK금융지주가 올해 3분기 당기순이익 2942억원을 기록했다고 30일 밝혔다. 이는 지난해 같은 기간과 비교했을 때 38.3% 증가한 수치다. 누적 순이익은 7700억원으로, 전년 동기 대비 9.2% 늘었다. 비이자부문이익과 대손비용 감소로 순이익이 증가했다는 게 BNK금융의 설명이다.

은행 부문은 전년 동기 대비 51억원(부산은행 +362억원, 경남은행 －413억원) 감소한 6704억원의 당기순이익을 시현했고, 비은행 부문은 전년동기대비 419억원(캐피탈 +54억원, 투자증권 +258억원, 저축은행 +30억원, 자산운용 +98억원 등) 증가한 1660억원의 당기순이익을 보였다.

AD

그룹 자산건전성 지표인 고정이하여신비율은 1.46%로 전 분기 대비 16bp(1bp=0.01%포인트) 개선됐고, 연체율은 1.34%로 전 분기 대비 5bp 개선됐다. 3분기 건전성 지표가 다소 개선되었지만, 거시 및 지역경제의 불확실성이 여전히 높기 때문에 지속적인 건전성 관리가 요구된다고 BNK금융은 설명했다. 그룹 자본적정성 지표인 보통주자본비율은 적정이익 실현과 적극적인 위험가중자산(RWA) 관리로 전 분기 대비 3bp 상승한 12.59%를 보였다.

한편 BNK금융지주 이사회는 이날 주주가치 제고를 위해 분기 현금배당(주당 배당금 120원)을 결의했다.





AD

권재중 BNK금융그룹 CFO 부사장은 "앞으로 당사는 자산건전성 개선을 최우선 과제로 하고, 리스크 조정 수익성을 중심으로 자산의 구조를 지속적으로 개선해 나갈 계획" 이라며 "개선된 자본 비율을 바탕으로 주주환원이 확대될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>