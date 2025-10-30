'트렌드 코리아 2026' 1위...구병모 '절창' 2위

'트렌드 코리아 2026' 1위 석권



AD

예스24 10월 5주 종합 베스트셀러에서는 대한민국 대표 트렌드 전망서 '트렌드 코리아 2026'이 5주 연속 1위를 지키며 저력을 뽐냈다. 경제경영서의 인기가 이어지며, 경제 전문 유튜버 '채부심' 채상욱의 '달러 자산 1억으로 평생 월급 완성하라 (2026 투자 전략 특별판)'이 2위, 15년 차 전업투자자 '전황'의 '대형주 추세추종 투자법칙'이 3위를 차지했다. 이어 니체의 철학을 현대적으로 풀어낸 '위버멘쉬'가 4위에 자리했고, 95만 구독자를 보유한 투자 멘토 '박곰희TV'의 '박곰희 연금 부자 수업'이 5위에 올랐다.

경제경영 분야 도서의 뜨거운 인기가 돋보인 한주였다. '달러 자산 1억으로 평생 월급 완성하라 (2026 투자 전략 특별판)'(2위)는 지난 25일 유명 경제 유튜브 '삼프로TV'에 저자 채상욱 애널리스트가 출연한 이후, 전주 대비 약 16배 판매가 급증했다. 특히 투자 전략에 관심이 많은 50대 남성(22.4%)들이 많은 관심을 보였다. '전황' 이종호의 신작 '대형주 추세추종 투자법칙'(3위)은 지난 22일 출간 이후 약 일주일 만에 3위에 등극하며, 40대 남성(27.9%)들의 많은 지지를 얻었다.

이외에도 4분기 꾸준한 인기를 이어가고 있는 '박곰희 연금 부자 수업'(5위), '비트코인 없는 미래는 없다'(7위), '머니 트렌드 2026'(9위), '시대예보: 경량문명의 탄생'(11위) 그리고 'ETF 투자의 모든 것'(16위) 등 종합 20위권 내 경제경영서만 7권이 자리했다.

로맨스, 코믹, 액션 등 다양한 장르의 만화 단행본도 주목받았다. 로맨스 만화 '향기로운 꽃은 늠름하게 핀다 17 일반판'(8위)의 경우, 지난 28일 예약판매를 시작한 지 이틀 만에 종합 20위권 내에 진입해 1020세대(66.9%) 독자들에게 많은 사랑을 받았다. MZ세대에서 인기를 얻은 코믹 만화 '봇치·더·록! 외전 히로이 키쿠리의 과음일기 3'(14위), 인기 액션 만화 '사카모토 데이즈 23 더블특전판'(15위), 로맨스 장르의 '사랑하라, 거짓된 천사들이여 5'(17위)는 모두 20대가 구매비율 1위를 차지했다.

2026년을 준비하는 시기, 올해 4분기에도 다양한 새 일력들이 독자들을 만나고 있다. 55만 구독자의 기록 인플루언서 '빵이'의 첫 일력 '2026 낭만 수집 일력'은 전주 대비 109% 판매가 급증해 건강취미 분야 1위에 등극했다. 구매층은 20대 여성이 65.8%, 30대 여성 25.4%를 기록하며, 매일 '작고 귀여운 낭만'을 수집하고자 하는 2030 여심을 저격했다.

'2026 낭만 수집 일력'은 빵이의 대표 캐릭터 고양이 '다코' 일러스트와 기록을 돕는 짧은 문장으로 구성했으며, 거치·수납 일체형인 박스 거치대에 지난 일력을 보관할 수 있다. 새롭고 특별한 일력을 찾는 독자는 물론 가족과 친구, 연인 등 누구에게나 선물하기에도 좋다.

교보문고 5주 연속 종합 1위에 '트렌드 코리아 2026'이 올랐고, 구병모의 '절창'이 다시 순위가 상승해 종합 2위를 차지했다. 뒤이어 노벨문학상 수상자 크러스너호르커이 라슬로의 '사탄 탱고'가 종합 3위에 올랐다. 그 외에 상위권은 '혼모노', '모순', '자몽살구클럽' 등이 꾸준히 사랑을 받으며, 한국소설 강세는 계속 되고 있다.

'머니 트렌드 2026', '시대예보 : 경량문명의 탄생' 등 경제경영 분야의 트렌드 전망서에 대한 관심이 이어지고 있다. 그리고 '박곰희의 연금 부자 수업', '비트코인 없는 미래는 없다', 'ETF 투자의 모든 것' 등 재테크와 투자처에 대한 관심으로 관련 도서를 찾는 독자들의 움직임이 눈에 띈다. 채상욱의 '달러 자산 1억으로 평생 월급 완성하라'는 유튜브 콘텐츠에 노출된 후 관심이 두드러졌다.





AD

에세이 분야에서는 좋은 어른과 사람에 대한 관심이 두드러지는데, '다정한 사람이 이긴다', '호의에 대하여'를 비롯해 '어른의 품위', '어른의 행복은 조용하다'가 나란히 상위권에 오르며 인기를 이어 가고 있다. 고(故) 백세희의 '죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어'도 작가를 추모하며 독자들의 관심을 다시 받고 있다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>