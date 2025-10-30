두산밥캣, 3분기 영업이익 6%↑…북미 수요 회복에 실적 개선

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

매출 19%·순이익 27% 증가

소형장비·포터블파워 부문 성장

소형 건설기계업체 두산밥캣이 올해 3분기 기저효과와 주요 시장의 수요 회복에 힘입어 개선된 실적을 냈다.

두산밥캣은 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 1336억원으로 지난해 동기보다 6.3% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 30일 공시했다. 매출은 2조1152억원으로 19% 늘었고, 순이익은 819억원으로 27% 증가했다.

AD

회사는 북미·유럽 시장의 수요 회복과 지난해 기저효과를 주요 실적 개선 요인으로 꼽았다. 특히 북미 매출은 달러 기준 전년 동기 대비 17% 늘어 전체 성장을 이끌었고, 유럽·중동·아프리카 지역도 16% 증가하며 회복세를 이어갔다. 반면 아시아·라틴아메리카·오세아니아 지역은 수요 둔화 영향으로 9% 줄었다.

핵심 사업인 소형 장비 부문 매출은 기저효과로 20% 늘었고, 포터블 파워 부문은 16% 증가했다. 산업차량 부문은 9% 감소했다. 두산밥캣은 또 3분기 말 기준 순현금이 지난해 말보다 약 1억4천100만 달러 증가했다고 설명했다.





AD

한편 두산밥캣은 이날 3분기 배당금을 1주당 400원으로 결정했다. 두산밥캣은 투자 안정성 제고를 위해 연 2회 지급하던 배당을 올해부터 매 분기 실시하고 있다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>