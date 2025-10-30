곡성군, 11월 6일 '명무 한진옥의 춤과 예술' 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

영상부터 공연까지…국악 숨결 '한자리'

국악 한마당 '명무 한진옥의 춤과 예술' 포스터. 곡성군 제공

AD

전남 곡성군(군수 조상래)은 오는 11월 6일 오후 2시 옥과면에 있는 곡성국악전수관에서 국악 한마당 '명무 한진옥의 춤과 예술' 행사를 연다고 30일 밝혔다.

이번 행사는 지역주민 80명을 대상으로 무료 진행되며, 참가를 희망하는 주민은 11월 4일까지 사전에 곡성국악전수관으로 전화 신청하면 된다.

공연은 한진옥 선생의 예술세계를 담은 영상 상영으로 막을 연다. 영상에는 한진옥 선생에게 직접 가르침을 받은 제자들의 인터뷰와 함께 선생이 생애를 보냈던 옥과면의 모습이 담겨 있어 진한 감동을 전할 예정이다.

이어지는 공연에서는 한진옥 선생의 대표작 '호남검무', 김덕숙 명무의 '이매방류 살풀이춤', 전라남도 무형유산 '판소리 강산제 심청가' 보유자 김향순 명창의 '흥보가' 한 대목, 곡성국악전수관 수강생들의 '화선무' 등 다채로운 무대가 펼쳐진다. 대금 양환호, 아쟁 박장성, 장구 공도순 등도 함께해 풍성한 국악의 멋을 더한다.

명무 한진옥은 곡성 옥과 출신으로, 명창 장판개에게 입문해 소리를 배우고 명무 이장선·신갑도 등 당대의 저명한 예인들에게 승무, 바라춤, 검무, 범패무 등을 배웠다.

이후 호남의 전통춤을 보존하고 후학 양성에 헌신하며 우리 춤의 맥을 이어온 인물로 알려져 있다. 동생 한애순은 광주시 무형문화재 제1호 판소리 보유자다.





AD

곡성 국악 한마당은 국악에 대한 관심을 고취하고 역사 속에 잊혀가는 국악 명인들을 재조명하는 자리다. 지난 2023년에는 '명창 장판개의 삶과 예술', 지난해에는 '일산 김명환의 삶과 예술'을 주제로 개최된 바 있다. 자세한 사항은 곡성국악전수관으로 문의하면 된다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>