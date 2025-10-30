춘천시-한림대, 'Great Books 교육센터' 개소…지역 인문 교육 생태계 확장 기대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한림대 도서관서 교육센터 개소식

고전 읽기·토론 중심 인문교육 거점 마련

교육 과정 기획과 전문 튜터 양성

강원도 춘천시(시장 육동한)가 고전을 읽고 토론하는 Great Books 프로그램을 집중적으로 추진하는 가운데 한림대에 Great Books 거점 센터가 마련됐다.

육동한 춘천시장과 최양희 한림대학교 총장 등 참석자들이 30일 한림대 도서관 4층 C.Square에서 Great Books 교육센터 개소식을 열고 있다. 한림대학교 제공

AD

30일 한림대학교(총장 최양희)는 한림대 도서관 4층 C.Square에서 Great Books 교육센터 개소식을 열었다.

앞서 춘천시는 Great Books의 안정적이고 지속적인 운영을 위해 지난 7월 한림대에 센터 설치를 제안했다. 이후 한림대의 적극 협력을 통해 교육센터가 한림대에 설치, 춘천형 Great Books 프로그램이 보다 지속 가능한 체계를 갖추게 될 것으로 기대되고 있다.

교육센터는 △춘천형 Great Books 교육과정 기획 및 운영 △전문 튜터 자격증 양성 과정 개발 △미국 세인트존스대학과의 교류 협력 등을 수행한다. 앞으로 학생과 시민이 함께 참여하는 고전 토의 프로그램을 확대하고 전문 튜터를 양성해 지역 인문 교육 생태계를 확장해 갈 계획이다.

센터 운영 주체인 한림대는 인문학 기반의 교육 노하우와 학문적 역량을 바탕으로 프로그램을 체계화하고 춘천시는 정책적 지원과 지역 참여 기반을 마련해 누구나 접근할 수 있는 열린 교양교육 환경을 조성한단 계획이다.





AD

육동한 춘천시장은 "춘천을 '스스로 생각하는 사람이 중심이 되는 교육도시'로 만들기 위해 교육 거점기관이 필요했다"며 "한림대와의 협력을 통해 Great Books가 춘천의 대표 교육 모델로 자리 잡을 것"이라고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>