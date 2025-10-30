인천경제청, '인베스트 코리아 서밋 2025' 참가…투자유치 총력

인천경제자유구역청이 30~31일 서울 파르나스 호텔에서 열리는 '인베스트 코리아 서밋 2025(Invest KOREA Summit 2025)'에 참가해 국내·외 기업 등 잠재투자자를 대상으로 인천경제자유구역의 투자경쟁력을 알리고 투자유치 활동을 펼친다.
인베스트 코리아 서밋은 산업통상부가 주최하고 코트라가 주관하는 국내 최대 외국인 투자유치 행사로 외국인 투자가, 국내외 기업, 지자체 등 2000여명이 참가한다.
APEC 정상회의와 연계해 '2025 수출 붐업코리아 위크' 일환으로 진행된 이번 서밋에는 인베스트 코리아 콘퍼런스, 지자체 투자설명회(IR), 홍보부스 운영 등 다양한 프로그램이 진행된다.
인천경제청은 투자설명회 세션을 통해 인천경제자유구역의 입지적 장점, 탁월한 글로벌 비즈니스 환경과 투자 인센티브 등을 소개하며 인천경제자유구역의 글로벌 경쟁력을 강조했다.
인천경제자유구역의 바이오 및 첨단산업 클러스터와 인천국제공항·항만 등 우수한 인프라를 강조하며 동북아 최고의 투자 적격지임을 피력했다. 또 경제자유구역으로 신규 지정 추진 중인 강화남단, K-콘랜드(K-CON Land) 프로젝트 등 인천의 미래 성장 동력을 적극 홍보했다.
인천경제청은 서밋 기간 미래 모빌리티 산업존에 홍보부스를 운영해 1대1 맞춤형 투자상담을 진행하고, 외국인 투자가들을 대상으로 송도·영종·청라지구의 차별화한 비즈니스 환경과 투자 비전을 제시하는 등 잠재투자기업 발굴에 나설 계획이다.
지금 뜨는 뉴스
윤원석 인천경제청장은 "인천경제자유구역은 혁신 기업이 성장하고 글로벌 기업들의 투자가 활발히 이뤄지는 역동적인 비지니스 생태계가 구축돼 있다"며 "이번 행사를 통해 잠재투자자들에게 바이오, 반도체 등 첨단산업 분야의 인천경제자유구역 성공 경험과 강화남단, K-콘랜드와 같은 미래 성장 동력을 적극 알려 투자유치에 총력을 다하겠다"고 밝혔다.
박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>