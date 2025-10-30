기정원, 코리아 그랜드페스티벌 맞아 '온(溫)누리 한걸음 캠페인'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

임직원 전통시장 장보기

따뜻한 나눔 실천

중소기업기술정보진흥원은 코리아 그랜드 페스티벌 기간에 맞춰 30일 세종시 조치원 세종전통시장에서 임직원과 함께하는 '온(溫)누리 한걸음 캠페인'을 실시했다고 밝혔다.

기정원 김영신 원장(첫줄 왼쪽 다섯 번째)과 직원들이 함께 '온누리 한걸음 캠페인' 실시 기념사진을 찍고 있다. 기정원

AD

이번 캠페인은 지역경제 활성화와 전통시장 상권 회복을 위해 마련됐다. 김영신 원장을 비롯한 임직원들이 전통시장에서 기관 운영에 필요한 물품을 직접 구입하며 지역 소상공인과의 상생을 실천했다.

캠페인 참가자들은 시장 장보기 활동과 함께 조치원 전통시장을 찾은 시민과 상인들에게 핫팩을 나눠주며 따뜻한 온정을 전했다. 이를 통해 전통시장 소비 분위기를 확산하고 지역 소상공인과의 상생 문화를 확산하는 데 기여했다는 설명이다.





AD

김영신 원장은 "코리아 그랜드 페스티벌을 맞아 직원들과 함께 지역 전통시장을 방문해 소비 활성화 활동에 동참하게 됐다"며 "앞으로도 기정원은 지역과 함께 상생하는 공공기관으로서, 중소기업과 소상공인의 활력 회복을 위해 노력하겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>