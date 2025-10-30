[컨콜]현대차 "팰리세이드 하이브리드 4Q 미국 출시…현지 생산도 검토"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

30일현대차는 2025년 3분기 경영실적 컨퍼런스콜을 통해 "팰리세이드 하이브리드의 미국 현지 생산을 내부적으로 검토하고 있다"고 말했다.





이어 "팰리세이드 하이브리드가 4분기에 미국에서 출시된다"며 "관세가 15%로 인하되면서 수익 개선에 도움이 될 것"이라고 덧붙였다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

