"이순신 유적, 전남 정체성 상징"…도의회, 현장 활동

김화신 의원 "조례 정비·제도적 뒷받침 강화"

전남도의회 '이순신 역사자원 활용 연구회'는 여수지역 이순신 장군 유적지를 찾아 보존 현황을 점검하고 활용 방안을 논의했다.

김화신 대표의원이 이끄는 연구회는 30일 여수시를 방문해 (재)여해재단과 간담회를 열고, 이순신 장군 관련 유적의 보존·활용 방향과 지역사회 협력 방안을 논의했다.

전남도의회 '이순신 역사자원 활용 연구회'는 여수 지역의 이순신 장군 유적지를 방문했다. 전남도의회 제공

연구회는 간담회 뒤 이순신 장군 관련 유적지를 직접 방문해 보존 상태와 안내 체계, 접근성, 관광자원화 가능성 등을 점검했다.

김 의원은 "이순신 장군 유적지는 전남의 정체성과 가치를 상징하는 소중한 자산이디"며 "보존과 활용을 위한 실행 전략을 체계적으로 마련하고 제도적 기반도 강화하겠다"고 말했다.

그는 "이번 현장 활동을 계기로 도내 이순신 유적의 관리 체계를 정비하고, 도민이 자긍심을 느낄 수 있는 역사문화 기반을 조성하겠다"고 덧붙였다.





한편 연구회는 앞으로도 이순신 유적의 체계적 보존과 문화·관광 자원화를 위한 정책 연구와 의정활동을 이어갈 계획이다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

