[경주APEC]한국·캐나다, 군사·국방 비밀정보보호 협정 실질적 타결

캐나다, 인도태평양 국가와는 최초로

한·캐 안보·국방 협력 파트너십 수립

이재명 대통령과 마크 카니 캐나다 총리가 경북 경주에서 만나 군사·국방 비밀정보보호 협정의 실질적인 협상 타결을 발표하며 양국이 국방 및 안보 분야의 전략적 동반자임을 재확인했다.

연합뉴스

30일 대통령실에 따르면 경북 경주에서 이 대통령은 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 방한한 카니 총리와 안보, 국방 및 사이버·우주·복합 위협 등 전략적 분야에서 양국 협력을 심화하기 위한 로드맵을 발표했다.

두 정상은 한국과 캐나다의 포괄적 전략 동반자 관계의 굳건함을 재확인했다. 양 정상은 지난해 11월에 열린 제1차 외교·국방(2+2) 장관회의 성과를 바탕으로 '한·캐 안보·국방 협력 파트너십' 수립을 환영했다. 이는 캐나다가 인도·태평양 지역 국가와는 최초로 발표하는 것이다.

양국은 국방협력을 가속화하고 상호운용성 및 대비 태세를 향상한다. 또 방위산업 협력을 확대하고 역내 및 세계 안정에 공동 기여하기 위한 명확하고 행동 지향적인 체계를 제공한다.

또 양 정상은 군사·국방 비밀정보보호 협정에 대한 실질적인 협상을 타결했다. 국방, 안보 및 방위산업협력 심화를 지원하기 위한 비밀정보 교환·보호를 위해 안전하고 신뢰할 수 있는 틀을 제공한다. 이 협정이 발효되면 국방 조달, 방위사업 안보, 연구 및 작전 조율 분야 등에서의 법적 협력 기반이 마련되는 것이다.





양 정상은 "갈수록 격변하는 세계 속에서 한국과 캐나다는 공동의 도전에 대응하기 위해 양국의 무역 및 국방 관계를 강화하고 다변화하는 데 공동으로 기여하고 있다"며 "국방 및 안보 분야의 전략적 동반자로서 협력을 심화하겠다는 우리의 결의를 재확인한다"고 밝혔다.





경주=황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr

