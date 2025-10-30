키움증권, 실전투자대회 입상자들 인터뷰 '트레이딩의 전설' 출간

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

키움증권이 실전투자대회 '키움 영웅전'에서 입상한 수상자들 대상 인터뷰를 모아 '트레이딩의 전설'을 발간했다고 30일 밝혔다. 알짜 투자 노하우가 담겨 개인투자자들에게도 큰 도움이 될 전망이다.

'키움 영웅전'은 대한민국 주식시장 점유율 20년 연속 1위를 하고 있는 키움증권의 공식 실전투자대회다. '트레이딩의 전설'은 키움증권의 공식 유튜브 채널K에서 '키움 영웅전'의 상위권 수상자들을 대상으로 지난 3년간 인터뷰를 진행해 이중 가장 인기 있었던 수상자 9명 인터뷰를 도서로 출간한 것이다.

역대 '키움 영웅전'의 수상자들의 노하우가 집대성된 '트레이딩의 전설'은 출간 직후 서점가에서 단숨에 베스트셀러 반열에 오르며 독자들의 사랑을 받고 있다.

올라운딩, 종가매매, 스윙, 스캘핑, 상한가 따라잡기 등 다양한 투자스킬로 무장한 트레이더들과의 인터뷰에서 수익을 높이는 방법은 물론, 멘탈관리와 평소 루틴 세팅 등 투자자로서 갖춰야 할 다양한 행동 패턴까지 제시하고 있다.

특히 트레이더들은 자신들이 애용하는 키움증권 영웅문의 화면이나, 조건식 등을 공유하며 투자 성과를 밝히기도 했다.

지난달 말 출간한 '트레이딩의 전설'은 교보문고, 예스24 등 주요 온·오프라인 서점에서 만나 볼 수 있으며, 현재 3쇄 인쇄에 들어갔다.





키움증권 관계자는 "책 한 권으로 영웅전 입상자들의 트레이딩 노하우를 배울 수 있다"며 "올해 영웅전의 투자 고수들의 인터뷰가 금융소비자들의 성공 투자에 큰 도움이 될 것이다" 설명했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

