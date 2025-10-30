동아쏘시오그룹, '제43회 마로니에 여성 백일장' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

차은지·원지호·김주영씨 장원

동아쏘시오그룹은 29일 서울 종로구 마로니에공원에서 '제43회 마로니에 여성 백일장'을 개최했다고 30일 밝혔다.

29일 서울 종로구 마로니에공원에서 열린 '제43회 마로니에 여성 백일장' 입상자들이 기념사진을 촬영하고 있다. 동아쏘시오그룹

마로니에 여성 백일장은 1983년 시작해 올해 43회를 맞이한 국내에서 가장 오래된 여성 백일장 대회다. 여성이면 누구나 무료로 참여할 수 있으며 참가자들은 선정된 글제에 따라 시, 산문, 아동문학 등 한 부문을 선택해 글을 짓는다. 한국문화예술위원회가 주최하고 수석문화재단, 동아제약, 동아에스티, 문화체육관광부가 후원하며 여성 문학 인구의 저변 확대와 문예 창작 활동 활성화를 위해 개최하고 있다.

제43회 마로니에 여성 백일장에 선정된 글제는 ▲삐에로 ▲쓰레기 ▲달콤 ▲안경으로 참가자들은 현장에서 배부받은 원고지에 글을 작성했다. 올해 백일장에는 총 1246명의 참가자가 참여해 역대 최다 참가자 수를 기록하기도 했다.

장원 3명, 우수상 3명, 장려상 9명, 입선 14명 등 총 29명에 대한 시상식도 진행됐다. 장원에는 차은지씨(시), 원지호씨(산문), 김주영씨(아동문학)가 수상의 영예를 안았다. 수상작은 작품집으로 발간돼 문학광장 홈페이지 및 브런치스토리를 통해 공개할 예정이다.

백상환 동아제약 사장은 시상식에서 "마로니에 여성백일장을 통해 재능있는 여성 문학인을 지속 발굴하고 여성 문학이 더욱 빛을 볼 수 있도록 노력할 것"이라 말했다.





한편 동아제약은 한국 예술발전 문학 분야 유공에 기여함을 인정받아 2023년 문화체육관광부 장관 표창을 받았다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

