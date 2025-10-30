영천시 우수 농식품 북미시장 수출 교두보 확보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

밴쿠버 상설홍보관 2개소 개설·LA한인축제 참가

우수 농식품 K-food 북미 현지 인기 제대로 실감

영천시는 지난 9월부터 캐나다 밴쿠버에 해외 판매홍보관 2개소를 개설한데 이어 지난 16일부터 19일까지 나흘간 미국 LA 한인축제에 지역의 8개 우수업체가 참가하는 등 지역 농식품의 해외 홍보와 판촉 활동을 활발히 전개하고 있다고 30일 밝혔다.

캐나다 해외 상설홍보관 운영사업은 민선8기 공약사업인 '농식품 해외 수출 신 유통망 구축사업'의 일환으로 추진됐다.

지난 16일부터 나흘간 열린 LA 한인축제 현장. 영천시 제공

지난 9월부터 영천시 소재 우수 농식품기업 8개사(일농, 경북햇살농원, 심박, 한울, 데이웰즈, 동방제유, 태산, 올빛)의 26개 품목, 총 3만 4천달러 상당의 초도 물량이 발주돼 밴쿠버 한남마켓 버나비점과 써리점 2개 매장에 입점·판매되고 있다.

시 관계자는 "캐나다 상설홍보관 현지 출장 결과, 소비자 호응이 좋은 떡류와 참기름 제품 등은 초도 물량이 완판되고, 2만7000달러 상당의 추가 물량이 발주됐다"며 "신선 농산물인 샤인머스캣에 대해서도 현지 바이어 및 경북통상과 수출 협의가 진행 중"이라고 밝혔다.

최기문 시장은 "캐나다 해외홍보관 운영과 LA 한인축제 판촉 지원을 통해 지역 농식품의 우수성을 북미 지역에 널리 알리고 중소기업의 해외 판로 개척을 위한 교두보를 확보한 데 큰 의미가 있다"며 "이번 성과를 계기로 영천시 우수 농식품의 북미시장 수출을 지속 확대해 나가는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





한편, 지난 16일부터 나흘간 미국 로스앤젤레스 서울국제공원에서 열린 '2025년 LA 한인축제'에서는 영천시 8개 농식품 기업이 총 4만 7천달러의 판매 실적을 기록했으며, 현지 교민과 바이어들로부터 좋은 평가를 받아 향후 수출 확대가 이어질 것으로 기대하고 있다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

