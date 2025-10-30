디지털대성, 베트남 국제학교 JV 지분 275억 매각…"신사업 투자 재원 확보"

교육 콘텐츠 플랫폼 기업 디지털대성(대표 김희선)이 베트남 국제학교 합작법인 지분을 약 275억원(1920만달러)에 매각하며 신사업 투자 재원을 대규모로 확보했다. 이번 거래를 통해 디지털대성은 약 95억원의 매각차익을 실현하고, 오랜 기간 지속돼 온 해외 교육사업의 불확실성도 해소하게 됐다.
디지털대성은 30일 공시를 통해 베트남 에코파크(Ecopark)와의 합작법인 Ecopark Daesung International Education 지분 50% 전량을 매각했다고 밝혔다. 이번 거래로 확보한 약 275억원(1920만 달러) 규모의 자금은 M&A를 포함한 신성장동력 확보 및 미래 전략사업에 적극적으로 투자될 예정이다.
이번 매각으로 디지털대성은 2019년부터 이어온 베트남 현지 파트너와의 공동 투자 관계를 마무리하고, 코로나19 등으로 장기화됐던 사업 리스크를 신속히 정리하게 됐다. 또한 장부가액 기준 약 95억원의 세전 매각차익은 영업외수익으로 반영돼 올해 당기순이익 증가에 직접적으로 기여할 예정이다.
김희선 디지털대성 대표이사는 "베트남 국제학교 사업의 불확실성이 지속되는 상황에서 매각을 통한 투자 재원 확보가 미래 성장을 위해 더 합리적이라고 판단했다"며 "확보한 재원은 디지털대성의 기업가치가 한 단계 더 도약할 수 있는 신사업 추진 및 M&A 등 적극적인 성장 투자에 투입할 계획"이라고 밝혔다.
장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
