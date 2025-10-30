모아라이프플러스, 퀸트리젠으로부터 670만달러 회수로 유동성 확보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

글로벌 헬스케어기업 모아라이프플러스는 이스라엘 국세청의 승인에 따라 현지 합작법인인 퀸트리젠으로 부터 미화 670만달러(약 96억원)를 회수했다고 30일 밝혔다.

모아라이프플러스는 2019년 말 이스라엘 현지에 합작법인인 퀸트리젠을 설립해 p53 항암제 연구를 진행하여 왔으나 장기간의 코로나 여파와 불확실한 현지 정세로 연구진의 장기간 재택근무 등 실질적이고 안정적인 신약개발에 전념할 수 없는 실정이 지속됐고, 이에 합작사인 예다와의 원만하게 합의된 절차에 따라 이번 투자금 회수를 진행하게 된 것이다.

모아라이프플러스는 퀸트리젠으로부터 약 96억원이 회수됨에 따라 현재 장부가 대비 24억원의 이익이 발생함으로써 유동성 확보 및 재무구조 개선의 효과를 볼 수 있게 됐다. 이번 확보한 유동성으로 회사의 핵심 전략사업인 화장품과 건강기능식품 관련 투자와 기능성 소재 상용화를 위한 추가적인 연구개발에 투자할 계획이다.

특히 충북대학교의 장미 유래 식물성 엑소좀 대량생산 플랫폼 기술과 모아라이프플러스의 사업화 역량을 결합하여, 기능성 신소재 기반의 엑소좀 응용 제품 상용화를 가속화 할 계획이다.





AD

모아라이프플러스 관계자는 "향후 성장동력인 기능성 신소재 개발, 화장품 및 건강기능식품 등에 회사의 역량을 집중해 K헬스케어 혁신기업으로 도약할 것"이라고 말했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>