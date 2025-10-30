[경주APEC]李, 캐나다 총리 만나 "동맹 준하는 핵심 우방국…협력 확대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

李, 문화 협력 강조하며 '케데헌' 언급도

이재명 대통령이 마크 카니 캐나다 총리를 만나 "캐나다는 단순한 우방국을 넘어서 동맹에 준하는 핵심 우방 국가"라며 국방을 넘어서 다양한 분야로의 협력 확대를 강조했다.

30일 경북 경주에서 이 대통령은 카니 총리와의 회담에서 "6·25 전쟁 당시 (캐나다는) 2만7000명이라는 엄청난 규모의 군대를 (한국에) 파견했고, 400명에 가까운 인명 손실까지 입으면서 자유 대한민국을 지키기 위해 애써주셨다"며 이렇게 전했다.

이 대통령은 "국방 분야의 협력뿐만 아니라 경제 분야에서도 다양한 협력을 이미 하고 있고, 또 앞으로도 더 확대된 협력이 이루어질 것"이라고 말했다. 또 그는 "인공지능 기술에 있어서도 캐나다가 아주 기본적인 기초적 연구를 매우 선도적으로 했기 때문에 전 세계가 지금 인공지능에 따른 큰 혜택을 보고 있다"고도 말했다.

아울러 이 대통령은 "양국 간 문화교류도 활발히 이뤄지고 있는데 캐나다의 문화 역량을 보여주는 게 바로 이번 '케이팝 데몬 헌터스'를 제작한 캐나다 국적의 한국인, 메기 강이라고 생각한다"며 "세상 사람들이 다 그게 한국에서 만든 줄 알았는데 사실은 캐나다 감독이 만든 것"이라고 밝혔다.

이 대통령은 "캐나다와 한국의 국제 질서가 매우 복잡하고 여러 가지 위기 요인이 있지만, 함께 협력해서 슬기롭게 이겨나가고 캐나다와 한국이 서로 도와가면서 함께 이겨나갔으면 좋겠다"고 마무리했다.

카니 총리는 "(올해는) 자유무역협정(FTA)을 발효시킨 지 10주년이 되는 해"라며 "한국은 캐나다에 있어서 국방, 상업, 문화, 모든 영역에서 굉장히 중요한 파트너다"고 이 대통령을 반겼다. 이어 "현재 국방 협력도 갈수록 증대되고 있고, 문화적인 차원에서의 교류도 더욱 커지고 있어 아주 중요한 시기"라고 강조했다.

정상회담 이후 이어지는 오찬에는 한국과 캐나다의 주요 식자재를 함께 활용한 다섯 가지 코스 요리가 제공된다. 식전 건배주는 캐나다의 메이플시럽과 한국의 생강청·배를 활용한 무알콜 음료 '월지의 약속'이 준비됐다. '월지'는 신라 시대 귀빈을 맞이한 연회장소로, 카니 총리의 방한을 기념해 귀한 손님을 모신다는 의미를 담았다.

메인요리는 캐나다산 바닷가재와 경주산 안심 스테이크다. 영토와 바다를 아우르는 우정을 상징적으로 표현했다. 디저트는 경주의 찬란한 달빛을 상징하는 무스케이크 '월명'과 경주 특산물 찰보리를 볶고 갈아 커피처럼 우려낸 '찰보리 가배'가 제공된다.





한편 카니 총리는 이날 오후 김민석 국무총리가 거제 한화 조선소 시찰에 동행해 안보·국방 분야에 대한 양국의 긴밀한 협력 의지를 전달할 예정이다.





경주=황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr

