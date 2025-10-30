광주연합기술지주, 중기부 ‘팁스’ 운영사 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주 기술창업 새 거점 탄생

지역 혁신 생태계 도약 신호탄

정부 R&D·사업화 자금 매칭으로

스타트업 성장 지원 본격화

미래모빌리티·AI 융합 등

신산업 중심 ‘미래 벤처 허브’ 목표

광주연합기술지주(대표 김요수)는 중소벤처기업부의 '팁스(TIPS·민간투자주도형 기술창업 지원)' 운영사로 새롭게 선정됐다고 30일 밝혔다. 침체한 경기 속에서도 광주 지역 창업 생태계가 기술창업의 새로운 중심지로 발돋움할 기반이 마련됐다는 평가다.

팁스 프로그램은 민간 투자사가 발굴한 유망 스타트업에 정부가 연구개발(R&D)과 사업화 자금을 매칭 지원하는 대표적인 창업 지원 사업이다.

광주연합기술지주는 그동안 지역 대학과 공공연구기관의 우수 기술을 발굴해 투자로 연결해왔다. 이번 선정으로 광주에서 나온 혁신 아이디어가 국내를 넘어 글로벌 무대까지 성장할 수 있는 발판을 마련했다.

올해 1월 과학기술정보통신부 기술사업화대상을 수상한 데 이어, 6월에는 한국벤처투자 모태펀드(교육계정) 운용사로 선정돼 25억5,000만원을 확보했다. 지난해에는 투자 기업인 에스오에스랩이 코스닥에 상장하며 지역 기술창업 성공 사례를 썼다.

광주연합기술지주는 앞으로 팁스 운영사로서 민간 투자 네트워크를 확대하고, 자체 창업지원 프로그램 '프리즘 플랫폼'을 통해 지역 기술창업기업의 사업화를 지원할 계획이다. 미래 모빌리티, 친환경 에너지, 바이오·헬스, 인공지능(AI) 융합 등 지역 신산업 분야를 중심으로 창업기업을 발굴·육성해 광주를 '미래 기술 벤처 허브'로 키운다는 구상이다.

강기정 광주시장은 "광주연합기술지주의 팁스 운영사 선정은 지역 창업 생태계가 나아갈 방향에 대한 강력한 신호탄"이라며 "수도권에 집중됐던 기술창업 지원이 광주를 중심으로 이뤄져 지역 일자리 창출과 혁신 전략 확산으로 이어질 것"이라고 말했다.





김요수 대표는 "광주는 예술과 문화, 기술이 융합하는 혁신 도시로 자리 잡아 왔다"며 "이번 선정을 계기로 광주 고유의 창의성과 도전 정신이 대한민국 창업 지원의 중심 무대에 오르게 됐다"고 밝혔다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

