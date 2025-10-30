APEC 성공 기원, 포항 영일대 하늘 수놓다… 불꽃·드론쇼에 8만명 운집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

드론 1000대 군집 비행, 1만 5000여발 불꽃… APEC 정상회의 성공 개최 기원



시민·관광객·APEC 경제인 함께한 글로벌 축제… ‘빛의 도시 포항’ 위상 드높여

포항 영일대해수욕장 밤하늘이 29일 1000대 드론의 군집 비행과 1만 5000여 발 불꽃으로 빛과 환희로 가득 물들었다.

'APEC 2025 정상회의 성공 기원 불꽃＆드론쇼'에는 APEC 경제인들과 시민들, 국내외 관광객 등 순간 최대 인원 5만명, 총 누적 방문객 8만명이 운집해 '빛의 도시 포항'의 위상을 드높이며 성황리에 막을 내렸다.

포항 영일대 밤하늘 수놓은 ‘APEC 성공 기원 불꽃&드론쇼’.

행사는 K-컬처를 대표하는 이희문 오방신과 DJ 카주쇼타임의 무대 공연으로 포문을 열었다.

참석 내빈 소개와 인사말에 이어 '이아피(IAHFY)'의 그랜드 로보틱 퍼포먼스가 철의 도시 포항이 새로운 생명으로 부활하는 도시 재탄생의 메시지를 상징적으로 표현해 관객들의 박수갈채가 쏟아졌다.

특히 1000대의 드론 군집 비행으로 펼쳐진 축제의 하이라이트 '드론 아트쇼'는 'Pohang in the World'를 주제로 포항의 상징물과 APEC 개최 기념 문구를 하늘 위에 그리며 장관을 연출했다. 이어 1만 5000여 발의 불꽃이 바다 위로 터지며 장관을 이뤘고, 해변 곳곳에서는 관람객의 탄성이 이어졌다.

포항 영일대해수욕장이 1000대의 드론 군집 비행과 1만 5000여 발의 불꽃쇼로 환하게 물들었다.(드론쇼)

포항시는 이번 행사 준비를 위해 포항문화재단과 함께 종합상황실을 운영하고, 교통 통제·주차 관리·구급차 배치·해상 안전 확보 등 시민 안전을 최우선으로 한 철저한 현장 관리 체계를 구축했다.

시는 이번 불꽃＆드론쇼를 통해 APEC 성공 개최 기원 메시지와 함께 글로벌 도시 포항의 위상을 널리 알렸으며, 방문객들에게는 감동과 추억을 남겼다.





이강덕 시장은 "이번 불꽃＆드론쇼는 포항이 가진 기술과 문화의 조화를 세계에 선보인 상징적인 행사였다"며 "앞으로도 시민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 차별화된 콘텐츠와 국제행사를 통해 포항을 세계적인 해양문화관광도시로 성장시켜 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

