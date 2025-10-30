[2025국감] 구윤철 "대미 철강 관세 50% 조정 안돼…대책 마련할 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 30일 대(對)미 철강 관세율이 50%로 유지된 것에 대해 “ “대책을 더 마련해 나갈 것”이라고 밝혔다. 더

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 14일 국회에서 열린 기획재정위원회 국정감사에서 의원들의 질의에 답변하고 있다. 2025.10.14 김현민 기자

AD

구 부총리는 이날 국회 기획재정위원회 종합감사에서 “지금 철강 관세율은 50%로 되어 있고 (미국과 관세율 조정이) 안 되는 상황”이라며 이같이 밝혔다. 전날 한미 양국은 3500억 달러 규모의 대미 투자 방식에 대해 합의하면서 관세 협상을 마쳤다. 상호관세 세율은 지난 7월에 합의한 대로 15%를 유지하기로 했다. 25%가 부과되고 있는 자동차 관세는 15%로 인하하기로 했다. 하지만 철강은 기존 50%의 관세율이 유지된다.

구 부총리는 조승래 더불어민주당 의원의 질의에 대해 “철강과 알루미늄 등 어려움을 겪고 있는 업종에 대해서는 이미 대책을 마련했었다”며 “향후에도 추가적인 대책을 마련하겠다”고 밝혔다.





AD

그는 “자동차와 부품 분야는 이번 협상으로 어느 정도 숨통이 트일 것으로 보인다”면서도 “여전히 산업 전반의 애로가 있는 만큼 정부가 중소기업의 부담이 커지지 않도록 촘촘한 지원 정책을 추진하겠다”고 말했다.





세종=이은주 기자 golden@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>