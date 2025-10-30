영주시, ‘제29회 시민대상’ 시상식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역경제·봉사·문화·체육 분야 총 3팀·개인 수상

경북 영주시는 30일 시청 강당에서 '제29회 영주시민대상 시상식'을 개최했다.

'영주시민대상'은 지역 발전을 위해 헌신과 봉사를 실천하며 뚜렷한 공적을 세운 시민에게 수여되는 상이다.

영주시가 ‘제29회 시민대상’ 시상식을 개최하고 기념촬영하고 있다. 영주시 제공

올해 수상자는 지역경제 활성화 부문 하이테크베어링기술센터(단체), 봉사·효행 부문 이재민 씨, 문화·체육 부문 김기진 씨 등 3팀과 개인이다.

지역경제 활성화 부문 수상자인 하이테크베어링기술센터(센터장 김종형)는 영주 첨단베어링 산업 클러스터 조성에 핵심 역할을 수행하며 13건의 업무협약 체결과 2만4000여건의 장비 지원으로 지역 기업 경쟁력 강화에 기여했다. 김 센터장은 "임직원과 시민 모두가 함께 만들어낸 성과"라며 "기술혁신과 기업 지원을 통해 영주를 베어링 산업의 중심으로 만들겠다"고 말했다.

봉사·효행 부문 이재민 씨는 20여년간 영주시자율방범연합대 대장·고문으로 활동하며 교통 통제, 순찰, 청소년 선도, 실종자 수색 등 지역 안전과 범죄 예방에 힘썼다. 또 지역사회보장협의체 위원장으로 취약계층 지원과 급식 봉사 등 총 3010시간의 봉사 실적을 쌓았다. 이 씨는 "앞으로도 지역사회를 위한 나눔과 섬김을 실천하겠다"고 말했다.

문화·체육 부문 김기진 씨는 영주문화원 원장으로서 문학작품 출간, 향토사료 발간, 근현대 기록물 수집·DB 구축 등으로 지역 정체성과 기록문화 보전에 기여했다. 김 원장은 "영주의 문화와 기록을 지키는 일은 제게 주어진 책무"라며 "지역문화 발전과 기록 보존에 최선을 다하겠다"고 말했다.

유정근 영주시장 권한대행은 "영주시 발전과 주민을 위해 각 분야에서 헌신한 분들께 감사드린다"며 "지역사회에 공헌하는 분들을 적극 발굴하겠다"고 말했다.





영주시민대상은 1996년 제정 이후 올해로 29회를 맞았으며, 지금까지 총 90명의 공로자가 수상했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

