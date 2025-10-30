여수시, 지역상품권 1,355억 발행…역대 최대 규모

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"소비진작·소상공인 매출 증대 기여"

전남 여수시(시장 정기명)는 지역상권 활성화와 민생경제 회복을 위해 올해 여수사랑상품권 발행 규모를 지난해 867억원에서 1,355억원으로 확대해 발행한다고 30일 밝혔다. 이는 역대 최대 규모로 특별할인 금액도 지난해 307억원에서 375억원으로 늘었다.

시는 올해 설 명절(1월)과 가정의 달(5월)에 카드형 상품권 15% 특별할인 판매를 통해 총 200억원을 유통했다. 또 산업위기 선제대응지역으로 지정되면서 확보한 국비 10%를 추가 반영해 8월에는 20% 특별할인 판매를 실시, 175억원 규모의 상품권이 시중에 내놨다. 9~12월엔 카드형 상품권 할인율을 기존 10%에서 13%로 한시적 상향 조정해 총 355억원 판매를 진행 중이다.

시는 지역 간 소비 불균형을 해소하고 소외상권 매출을 높이기 위해 착한가격업소(99곳)와 여문지구·진남지구·흥국상가 등 1,986곳을 대상으로 연중 5% 현장 추가할인도 병행하고 있다.

이 같은 발행 확대와 할인율 상향은 국·도비 확보 및 지역경제 회복을 위한 여수시의 적극적인 재정 운용 노력 결과로, 고물가로 인한 가계 부담을 완화하고 소상공인 매출 증대에도 긍정적인 효과를 거두고 있다.

카드형 상품권은 지역상품권 앱 'chak' 또는 대행 금융기관 82곳에서 구매할 수 있으며, 여수사랑상품권 가맹점에서 사용할 수 있다. 가맹점 현황은 여수시 누리집과 'chak' 앱에서 확인 가능하다.

정기명 시장은 "올해 역대 최대 규모의 지역사랑상품권 할인판매가 민생회복 소비쿠폰과 함께 시민들의 물가 부담을 덜고 소비심리를 회복해 내수 경기가 활기를 찾는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.





한편 시는 정부 현안사업인 민생회복 소비쿠폰과 여수사랑상품권을 통해 총 2,158억원 규모의 자금이 지역상권에 풀리며 소상공인 매출 증대와 민생경제 회복에 실질적인 효과를 거뒀다.





