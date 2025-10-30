김건희 특검, 金 ‘학폭 무마 의혹’ 해병특검 압수수색

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘임의제출 방식’ 金 통화 내역 자료 확보

김승희 전 의전비서관 ‘자녀 학폭’ 개입 의혹

도이치모터스 주가조작과 명태균 공천개입, 통일교 청탁·뇌물 수수 의혹 혐의 등으로 구속기소 된 김건희 씨(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)가 24일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 첫 재판에 출석하고 있다. ＜2025.9.24 사진공동취재단＞

김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)이 윤석열 정부 대통령실 비서관 학교 폭력 무마 의혹과 관련해 해병특검팀에 대한 압수수색에 나섰다. 통상의 압수수색 영장에 의한 강제 집행이 아니라 임의제출 방식으로 관련 자료를 확보하고 있다.

특검팀은 30일 오전 "학교 폭력 무마에 김건희씨가 관여했다는 의혹 사건과 관련해 2023년 7∼9월 김건희씨의 통화 내역 자료를 확보하기 위해 순직해병특검 사무실에 대한 압수수색영장을 집행 중"이라고 밝혔다.

김 여사는 2023년 7월 김승희 전 대통령실 의전비서관 자녀의 학폭 사건을 무마하려고 영향력을 행사했다는 의혹을 받고 있다.

당시 성남의 한 초등학교 3학년이던 김 비서관의 딸은 같은 학교 2학년 여학생을 때려 각막 훼손 등 상해를 입혔다.

김 여사는 학폭 사건이 발생한 직후인 2023년 7월 20일 장상윤 당시 교육부 차관과 8분여간 통화한 사실이 드러나 김 여사가 학폭 무마에 모종의 역할을 한 게 아니냐는 의혹이 제기됐다.





앞서 특검팀은 해당 의혹과 관련해 성남교육지원청과 가평교육지원청을 압수수색하고 학폭위 관계자 등을 소환 조사했다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr

