전남개발공사-경북개발공사, '고향사랑기부금' 560만원 상호기부

3년째 잇는 상호협력·사회적 책임 실천
전남개발공사(사장 장충모)와 경북개발공사(사장 이재혁)가 3년째 '고향사랑기부제' 상호기부 행사를 가졌다.
30일 전남개발공사에 따르면, 지방소멸 위기 극복과 지역발전을 위해 양 공사 임직원들이 자발적으로 참여해 각각 560만 원을 상호기부하고, 고향사랑기부제 활성화를 응원했다.
올해로 세 번째 진행된 고향사랑 상호기부는 지역 공공기관이 솔선수범해 사회적 책임을 실천하고 지역 간 균형발전을 도모했다는 점에서 의미를 더했다.
장충모 전남개발공사 사장은 "고향사랑기부제는 지역의 따뜻한 마음을 잇는 상생의 제도"라며 "이번 상호기부가 양 지역 주민들에게 희망과 변화를 전하는 소중한 계기가 되길 바란다"고 말했다.
한편, 전남개발공사와 경북개발공사는 매년 양 지역을 오가며 취약계층 주거환경 개선사업 '영호남 행복동행하우스', 수해지역 복구 및 농어촌 일손돕기 등 다양한 사회공헌활동을 함께 추진하며 지역 상생의 모범사례를 잇고 있다.
호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
