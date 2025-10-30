한국투자증권, 제3회 뱅키스 실전투자대회 시상식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국투자증권은 지난 29일 여의도 본사에서 '2025년 제3회 뱅키스 실전투자대회' 시상식을 개최했다고 30일 밝혔다

총 2만5761명이 참가한 이번 대회는 지난 8월부터 6주간 열렸다. 국내주식과 해외주식 부문으로 나뉘어 투자자산 규모에 따라 1억원 리그, 3000만원 리그, 100만원 리그로 진행됐다.

박재현 한국투자증권 개인고객그룹장(사진 중앙)과 뱅키스 실전투자대회 수상자들이 29일 여의도 본사에서 열린 시상식에서 기념사진을 촬영하고 있다. 한국투자증권

전날 시상식에서는 국내주식 1억 리그에서 수익률 122.8% 기록한 권민재 씨가 그랜저하이브리드 자동차를, 해외주식 1억 리그에서 173.9% 수익률을 달성한 김희철 씨가 테슬라 모델 Y 차량을 받았다. 이와 함께 리그별 상위 입상자들에게는 총 4300만원 규모의 상금이 지급됐다.





박재현 한국투자증권 개인고객그룹장은 "이번 대회는 단순한 수익률 경쟁을 넘어 투자자들이 합리적이고 체계적인 투자 습관을 기를 수 있는 좋은 기회가 되고 있다"며 "앞으로도 고객 중심의 서비스와 다양한 투자지원 프로그램을 통해 건전한 투자 문화를 확산시켜 나가겠다"고 말했다





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr

